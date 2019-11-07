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環泥擴大布局建材市場 擬攜手日本Nichiha

2019-11-07 09:38經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

預拌混凝土廠環泥（1104）擴大布局建材市場，除了已經切入的石膏板市場接單穩定，傳環泥準備與日本建材大廠Nichiha（日吉華株式會社）合作，代理其木纖維水泥板外牆在台銷售，最快今年底雙方就會簽約，可望為環泥營運再注入新動能。

據了解，環泥董事長侯博義最近飛到日本，與Nichiha討論合作細節，今年底前應該可以拍板定案。

Nichiha為日本建材大廠，主要產品為窯系木纖維水泥板等，主要用在建築外牆，功能與磁磚差不多，除了美觀，還有外壁通氣結構、冬暖夏涼；乾式施工，五金掛件，防止搖晃裂化等優點。不過Nichiha目前在台銷量不大，因此希望藉由環泥與台灣建商的長期客戶關係，加強拓展台灣市場。

對於環泥而言，為國內老牌的預拌混凝土廠，惟受到台灣內需市場太小，成長空間有限，環泥這幾年積極朝向建材市場擴大布局，希望蓄積新動能。包括已經切入石膏板市場，這部分接單穩定，目前石膏板占環泥的營收比重已經達到21%，僅次於預拌混凝土的63%，為公司第二大產品，甚至超越水泥的16%。

環泥預計明（8）日將舉行董事會，通過第3季財報。環泥今年上半年受到原料砂石價格上漲影響，前六月毛利率僅9.7%，較去年同期下滑1.76個百分點。稅後純益4.56億元，年增10.6%，換算每股稅後純益0.7元。

法人表示，由於下半年是水泥業的傳統旺季，加上第2季反應砂石上漲，混凝土有漲價成功，推測環泥第3季表現不錯，且第4季可望優於第3季。

不過環泥轉投資的六和機械，為國內重要汽車零組件製造商之一，今年受到大陸車市衰退影響，表現不如往年。一來一往，推估環泥今年全年營運將維持與去年差不多。

環泥財報

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