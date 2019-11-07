環泥擴大布局建材市場 擬攜手日本Nichiha
2019-11-07 09:38
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
預拌混凝土廠環泥（1104）擴大布局建材市場，除了已經切入的石膏板市場接單穩定，傳環泥準備與日本建材大廠Nichiha（日吉華株式會社）合作，代理其木纖維水泥板外牆在台銷售，最快今年底雙方就會簽約，可望為環泥營運再注入新動能。
據了解，環泥董事長侯博義最近飛到日本，與Nichiha討論合作細節，今年底前應該可以拍板定案。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
Nichiha為日本建材大廠，主要產品為窯系木纖維水泥板等，主要用在建築外牆，功能與磁磚差不多，除了美觀，還有外壁通氣結構、冬暖夏涼；乾式施工，五金掛件，防止搖晃裂化等優點。不過Nichiha目前在台銷量不大，因此希望藉由環泥與台灣建商的長期客戶關係，加強拓展台灣市場。
對於環泥而言，為國內老牌的預拌混凝土廠，惟受到台灣內需市場太小，成長空間有限，環泥這幾年積極朝向建材市場擴大布局，希望蓄積新動能。包括已經切入石膏板市場，這部分接單穩定，目前石膏板占環泥的營收比重已經達到21%，僅次於預拌混凝土的63%，為公司第二大產品，甚至超越水泥的16%。
環泥預計明（8）日將舉行董事會，通過第3季財報。環泥今年上半年受到原料砂石價格上漲影響，前六月毛利率僅9.7%，較去年同期下滑1.76個百分點。稅後純益4.56億元，年增10.6%，換算每股稅後純益0.7元。
法人表示，由於下半年是水泥業的傳統旺季，加上第2季反應砂石上漲，混凝土有漲價成功，推測環泥第3季表現不錯，且第4季可望優於第3季。
不過環泥轉投資的六和機械，為國內重要汽車零組件製造商之一，今年受到大陸車市衰退影響，表現不如往年。一來一往，推估環泥今年全年營運將維持與去年差不多。
留言