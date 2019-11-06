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12強／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉晉級

卜蜂前三季EPS賺3.51元

2019-11-06 23:10經濟日報 記者何秀玲／即時報導

國內雞豬肉、飼料大廠卜蜂（1215）6日公告前三季財報，累積營收約155.75億元，稅後純益約9.4億元，年增47.9%，每股純益3.51元。

卜蜂今年上半年稅後純益6.31億元，成長強勁，年增60.7%，每股純益（EPS）為2.36元。卜蜂表示，主要是因家禽和家畜的價格，相較去年同期增加，也提高了毛利，加上非洲豬瘟疫情，帶動台灣豬價上揚。

卜蜂食品董事長鄭武樾日前曾表示，公司穩定中求成長，第4季為旺季，樂觀以對。

鄭武樾表示，下半年穩定中求成長，第3季至明年春節前皆為旺季，包括有中元節和中秋節以及春節等季節性需求。

卜蜂日前公告子公司瑞牧食品向關係人取得不動產，投資4,093.2萬元買下台南三筆土地，主要用於增建牧場設施，為擴大蛋品事業之用；鄭武樾說，從既有市場投資新設備，此為穩定中求成長的一部分。

雲林AI人工智慧自動化飼料廠則希望今年底或明年初稼動，未來加入後，可望增加效率，減少成本，也會因智慧型管理，減少原料損失。

卜蜂春節

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