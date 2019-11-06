慧洋-KY前十月稅前淨利18.88億元 年增42%

2019-11-06 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



慧洋-KY（2637）10月合併營收11.86億元，自結單月稅前盈餘 0.19元，船隊升級挹注慧洋營運再創高峰，累計1-10月稅前淨利為18.88億元，年增率42%，每股稅前EPS為2.94元，今年營運會比去年好，明年又會更好。

慧洋-KY營運長趙子龍表示，過去十年不斷擴充船隊並且汰舊換新節能船，過去這段期間是在蹲點，現在公司將進入下一個階段為成長期，船隊規模持續更新汰換，持續強化環保船布局，提升獲利能力，今年前十個月的獲利表現就比去年好。未來集團運力預期維持在數量130~140艘上下、平均船齡6年的理想狀態。

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截至10月底，公司已交付3艘新船，至年底尚有兩艘將交付；舊船部分則已處分4艘，另有2艘船齡較新的Handy預計於分別於11月底及12月底出售給賣家，預計處分利益約46萬美元，折算台幣2,800萬元，每股EPS貢獻約0.04元，另外，出售船舶可為公司增添營運現金流。

散裝航運業下半年一掃年初巴西礦災陰霾，在該地礦場全面復工下，帶動BDI指數反彈力道強勁，提前於第三季進入旺季，而10月份起為散裝航運的傳統北半球穀物收成運輸旺季，挹注慧洋10月營收呈現年增、月增雙成長走勢。

在船舶換約方面，趙子龍2019全年預計61艘船換約，預期平均租金漲幅為3.6%，受到上半年市況不穩以及舊約基期高兩大因素影響，以致整體漲幅較不明顯，然而隨著市場供需日趨穩定，未來換約租金仍有成長空間，可為公司帶來長期且穩定的營收。