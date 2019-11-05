台塑四寶10月營收1,172億元 月增4.1%
2019-11-05 14:01
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
「台塑四寶」10月營收成績單今（5）日出爐，合計四大公司10月營收1,172億元，雖較去年同期的1,515億元大幅縮水22.6%，但比起9月的1,126億元回升4.1%。
台塑10月營收165.83億元，年減15.8%，但比9月成長8.7%。主要因為台塑10月只有4個廠定檢，比起9月配合台塑化有13個廠歲修或定檢，開動率提高。
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南亞10月營收241.99億元，較去年同期衰退12%，但比9月成長2.8%，量、價齊揚。南亞的主力產品EG（乙二醇）社會庫存持續降低，EG售價於10月下旬走穩，加上原料乙烯價格下跌，使EG營運好轉。
台化10月營收248.69億元，年減31%，但比9月成長1.8%。主要因為台化的合成酚廠9月配合下游BPA廠檢修產銷量減少，本月恢復正常。
台塑化10月營收515.96億元，比去年同期衰退24.4%，但較9月增加4.3%。主要因為10月烯烴廠平均產能利用率90%，比9月平均產能利用率只有66%大幅拉升 ，加上烯烴二廠已於10月完成定檢重新開車，帶動銷量及營收增加。
觀察「台塑四寶」10月營收比9月回溫，主要因為歲修廠次較少，開動率提高，帶動第4季整體營收將比第3季成長。
但各國際機構紛紛下修經濟成長預測，採購經理人指數（PMI）也下滑，顯示廠商對於未來前景不看好，台塑集團對於整體石化業景氣後勢仍顯得相對保守。
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