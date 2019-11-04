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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

少了業外挹注 上緯Q3獲利縮水九成

2019-11-04 18:19經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

少掉業外處分利益，上緯投控（3708）昨（4）日公告第3季稅後純益僅4,594萬元，對照去年同期創紀錄大賺6.91億元，大幅縮水93.3%。不過上緯出售負責離岸風電業務的子公司上緯新能源95%持股，上月底已經完成交割，估計上緯第4季又可獲得約5.2億元的業外入袋，挹注每股純益超過5.5元。

上緯第3季營收15.36億元，年增6.1%；稅後純益卻比去年同期大縮水九成以上，換算單季每股純益僅0.5元，比起去年同期的7.59元連零頭都不到。主要原因在於上緯旗下主要負責風場開發的子公司上緯新能源，去年出售海能風場予麥格理控股公司，挹注去年第3季稅後純益高達6.91億元，比前年同期爆炸成長16.7倍，換算單季每股稅後純益高達7.59元。今年少掉相關的處分利益挹注，獲利大縮水。

不過上緯今年出售上緯新能源95%持股，將依股權交割、風場籌資進度、工程進度及竣工等條件，分三階段認列收益。其中上月底已經交割，完成第一階段，估計上緯第4季可獲得約5.2億元的業外入袋，換算每股獲利貢獻度超過5.5元

累積上緯今天前三季每股稅後純益5.03元，加上第四季的5.5元業外進補，上緯今年仍可望連續第二年賺進一股本。

上緯離岸風電

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