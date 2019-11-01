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法說會行情啟動 潤弘盤中股價走揚近2%

2019-11-01 11:30經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

潤弘（2597）將於今（1）日下午舉行法說會，說明近期營運成果與未來展望。潤弘上半年表示，今年在手工程達160億元，受惠台商回流，廠房工程接單量大增，集中在中南部，今年營收保持成長態勢。潤弘今日午盤前小漲2%。

潤弘今年前三季累計營收76.86億元，年增22.27%，挹注母公司潤泰新（9945）營收向上。值得一提的是，潤泰新為了簡化集團架構，近日公告解散旗下子公司潤泰資源整合，並認購其手上潤弘股份。

營收潤泰新法說會
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