冠德業績穩健 盤中股價漲逾8%
2019-10-30 12:25
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
冠德（2520）股價今（30）日強勢，盤中漲幅超過8%，成交張破萬張。
除成屋銷售外，冠德今年有文山區「冠德微山丘」、桃園青埔機捷A19站「青璞匯」等新成屋銷售，總銷金額約200億元，銷售順利，挹注營運成長。
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冠德9月單月營收8.57億元，年增8.31%；今年前三季累計營收為91.42億元，年增36.36%。法人表示，冠德2020年可望持續認列「冠德信義」、中和「蝴水映」、「冠德微山丘」、「青埔匯」等成屋銷售。
明年推案部分，有新店都更案「創新殿」以及台中「G8案」等。冠德表示，「創新殿」採邊建邊售，住宅部分截至第3季尾聲，已經銷售將近九成，預計明年第2季就可以完工交屋，總銷金額約80億元，開始貢獻營收。
業外部分，則有環球購物中心，去年認列天津投資減損後，今年上半年獲利恢復轉正。10月百貨周年慶期間，全台7家店目標周年慶整體業績要拚成長年增一成。
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