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BDI止跌 裕民股價走強

2019-10-28 12:48經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

BDI（波羅的海運價指數）在連續多天走低後，上周終於見到止跌情況，開始上漲，守住1,800點，成為1,801點小漲近1%l；原本走低的散裝船裕民（2606）今（28）日也跟著止跌反彈，股價表現優於大盤，其餘的散裝船慧洋-KY與中航今日也上漲。

BDI上周四開始反彈，這一波依舊是海岬型船舶領漲，海岬型船平均日租仍有2.4萬美元，許多業者平均成本1.5萬美元高，國內的裕民、中航及新興等營運還有是有很高的利差，另外，巴拿馬、超輕便與輕便型船租金價格也相對有支撐，國內其餘的散裝船業者的獲利空間也會攀升。

近年來散裝船市場變化萬千，常常讓專家跌破眼鏡，不過業者指出，隨著新環保政策，再加上近年來散裝船都沒有做擴充，市場供、需相對平衡，日前回檔，主要受到中國十一長假期間市場交易清淡衝擊，隨著假期結束，市場的交易量持續回升，近期BDI止跌則是市場回升的好現象。

散裝船裕民
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