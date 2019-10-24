神盾推超薄屏下指紋辨識 陸廠興趣高
2019-10-24 17:25
經濟日報 記者鐘惠玲
／即時報導
指紋辨識IC廠商神盾（6462）近期營運動能維持強勁，該公司在韓國客戶之外，持續進攻大陸市場，法人圈傳出，明年其超薄屏下指紋辨識產品有機會先出貨給大陸客戶，帶來相關業績貢獻。
不過對於上述消息，神盾表示，並沒有揭露相關產品會先出貨給哪個客戶，以及出貨時程，一切以客戶需求為準。
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神盾第4季仍保持良好的營運動能，其韓國客戶的訂單穩定，而開拓大陸客戶也漸有成果，在對首家陸廠客戶出貨逐漸放量之後，第2家陸廠客戶的訂單也有望於今年底前開始出貨。
神盾今年順利打入大陸市場，並持續擴展客戶群，外界關注其後續於超薄屏下指紋辨識等新產品的開發進度，這將關乎該公司明年的業績成長動能。
法人提到，大陸廠商對於神盾上述超薄屏下指紋辨識產品的興趣頗高，另外，大面積指紋辨識方案也可能是神盾明年的重要武器。
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