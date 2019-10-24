潤泰新組織結構簡化 盤中股價漲近2%
2019-10-24 13:19
經濟日報 記者戴慧瑀
／台北即時報導
潤泰新（9945）近月股價拉升，今（24）日盤中小漲近2%。潤泰新昨日公告承攬「潤泰創新臥龍街案拆除工程」，契約金額187.63億元，且「潤泰和平東路修女會新建工程」、「潤泰華城整修工程」也追加金額，均超過千萬。
另外，為了簡化集團架構，潤泰新昨天公告解散旗下子公司潤泰資源整合。潤泰資源整合將處分手上潤弘精密股權，由母公司認購；處分完畢後，潤泰資源整合將進行解散。
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潤泰新9月營收16.02億元，年增19.39％，主要來自新成屋及潤弘精密收入貢獻；前三季累計營收為125.13億元，年增14.41％。
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