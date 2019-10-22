台股挑戰28年來高點 統一超股價走高飛越300元關卡

2019-10-22 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



統一超今年以來大開複合店，依據商圈特性、消費者日常需求設計，陸續發表美妝、健身、麵包、生啤酒、烤雞、咖啡、糖果、閱讀、披薩、聯名店共10種型態複合店型，目前全台已有近400家複合店型門市。記者何秀玲／攝影 分享 facebook

傳產股大咖輪番上陣拱大盤指數挑戰28年高點，買盤今（22）日點火內需零售龍頭股統一超（2912），使得向來股性穩健的統一超在追價買盤推升下「激情」演出，股價震盪走高，以長紅棒之姿飛越300點大關，盤中並來到316元，創五個月來高點，漲幅達6%；全家與富邦媒等高價百貨股維持紅盤。

由於統一超為百貨貿易類股中的大型權值股，今年並首次雙入榜道瓊永續指數「世界指數」（DJSI World）及「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets）。

在統一超大漲的激勵下，百貨貿易類股指數盤中來到253.68點，漲幅3.6%，盤中漲勢居類股之冠，並突破年初高點，創今年以來新高位置。

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統一超今年受惠鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求攀升，同時掌握聯名商機，開發一系列零食、飲料及冰品，加上陸續推出創新店型，帶動單店來客與業績成長；在轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN、康是美、悠旅生活（台灣星巴克）等亦扮演小金雞角色，貢獻集團業績。

統一超今年以來大開複合店，依據商圈特性、消費者日常需求設計，陸續發表美妝、健身、麵包、生啤酒、烤雞、咖啡、糖果、閱讀、披薩、聯名店共10種型態複合店型，目前全台已有近400家複合店型門市。其中以生啤酒型態占比最多，其次為麵包複合店，透過複合店型將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級，也成為消費者可日常倚賴的休閒、消費空間。

富邦媒近期除了為即將到來的雙11檔期預做暖身，也持續在多元的商品群做耕耘。富邦媒表示，旗下momo網路書店開幕至今將滿2周年，業績與訂單數年增皆達1倍，表現亮眼。

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