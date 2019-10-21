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鞋股股價快跑 寶成創兩年多新高、鈺齊-KY續創新高

2019-10-21 12:16經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

隨著東京奧運題材發酵，加上外資買盤力挺下，製鞋股近期股價表現不俗。寶成（9904）今日股價持續衝高，盤中來到42.5元，漲幅3.5%，股價持續創下今年新高，並來到兩年多高點，鈺齊-KY（9802）盤中一度來到120.5元，漲幅3.4%，股價續創歷史新高，不過，隨著獲利了結賣壓湧現，盤中漲勢壓回。豐泰（9910）本波股價則相對疲軟，今股價在紅盤震盪。

寶成今年營收受惠零售業務成長，淨利則受惠南山人壽挹注，法人估，寶成全年每股純益可望站上4.5元之上。在製鞋方面，寶成今年訂單以數量少、高產品單價（ASP）為主，可望提高產品利潤率。在通路方面，受惠零售業務據點持續擴大，加上同店成長率的維繫，也有助利潤率表現。寶成9月合併營收253.09億元，較去年同期減0.5%，為歷史同期次高；第三季合併營收766.15億元，季減5.3%、年增4.5%，創單季同期新高。累計前九月合併營收2,341.47億元，較去年同期成長9.1%，續創歷史同期新高。

鈺齊-KY今年以來營運表現不俗，主要受惠產能持穩擴增，加上全球全球運動休閒產業趨勢正向，有利接單。展望後市，公司表示，由於2020年春夏鞋款將從10月份起陸續出貨，並將逐月攀升至今年底及明年初的出貨高峰，可望再度彰顯規模經濟成效。

鈺齊-KY第三季合併營收34.50億元，歸屬於母公司稅後淨利為4.06億元，稅後每股純益2.44元，分別較第二季成長2.8%、36.8%及31.9%，也較去年同期大幅成長33.2％、92.4％與68.3％。累計前三季合併營收達93.82億元，歸屬於母公司稅後淨利9.08億元，稅後EPS 5.65元，較去年同期成長27.2％、65.1%及49.9%，創歷史新高紀錄。

寶成集團執行長蔡佩君。 本報系資料庫
寶成集團執行長蔡佩君。 本報系資料庫
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