台股小跌 水泥股逆勢齊漲

2019-10-21 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



台泥董事長張安平。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股今天小跌，在水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）領漲下，水泥股逆勢齊漲。台泥、亞泥及嘉泥（1103）漲幅均超過1％，漲幅為1%到1.8%之間，信大（1109）、環泥（1104）等也有小漲。

亞泥午盤前最高上漲超過1.7%，成交量超過四千張。亞泥今年本業獲利亮眼，大陸市場貢獻度依舊最大，受惠平均價格上漲，港交所上市的亞泥中國今年前三季獲利較去年同期成長30％到40%。另外，亞泥今年起完整認列山水水泥的收入，為獲利注入強心針。

亞泥表示，山水水泥位在的山東，今年前三季量價齊揚，每公噸平均價格維持在400元人民幣左右，第三季是營運旺季，預期單季獲利貢獻較前面兩季更大。

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台泥盤中漲1.5%，成交量破萬張，外資9、10月買超居多。綜觀今年上半年，台泥水泥本業獲利略降，但轉投資達和航運、和平電廠分別受惠散裝航運景氣復甦，以及煤價走跌，今年上半年獲利年增超過一倍，貢獻度大增。台泥上半年稅後純益112億元，年增12%，11月18日將舉行第三季法說會。

展望第四季，台泥、亞泥均看好大陸水泥市場表現，除錯峰生產政策持續外，大陸多地水泥價格年末趕工前夕上漲，有望帶動本季業績成長。

嘉泥午盤前漲幅最高超過2%，今年業外認列大陸停業處分利益，帶動上半年每股盈餘（EPS）1.03元，逼近去年全年1.09元。台泥9.59億股利第3季入張，法人推算，嘉泥全年獲利有望創近5年新高。另旅宿新事業題材發酵，各項利多激勵股價走高。

信大前三季營收56.2億元，年增19.15%，公司持續看好南京江北新區、高鐵南京北站等基礎建設需求。環泥今年營收重心擺在建材市場，包括高雄路竹石膏板廠擴產，預計年底前完工；年內計畫進口代理日商石膏板板材。