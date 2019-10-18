酣睡30年資產股翻身？謝金河：台灣價值重現的線索

2019-10-18 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



投資人有無注意到，在股票市場被投資人棄置在一旁的資產股，這幾個月來悄悄回溫，最具代表性的是擁有南港土地的南港輪胎和國產建材；財信傳媒擔任董事長謝金河指出，股市開始出現資產價值回升效應， 這次台灣價值能不能回升，資產價值能否重現？這是重要指標。

謝金河指出，一年之前，南港的股價只有22.6元，昨天最高價到達59.4元，而股價跌了卅年，兩個月前最低只有7.85元的國產，不知不覺中，居然長到13.85元，這樣的漲勢過去只有電子股才可能，如今酣睡卅年的資產股翻身，正是台灣價值重現的重要線索。

謝金河說，大家都記得台灣股市漲到12682的時候，有一檔賣火柴，但擁有大片土地的台火，股價最高被市場炒作到1420元，隨著台灣人流，物流，金流往中國大陸流，台火最慘剩2元，這正是台灣價值失落30年的代表作。這次台灣價值能不能回升，資產價值能否重現？這是重要指標。

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南港輪胎股價大漲，是因為林學圃一生磨一劍，在南港土地上推出「世界明珠」，而聯強國際杜書伍斥資50.87億買下15層，將規劃為未來企業總部，平均單價每坪100萬元，這個價格把南港商辦價格再往上推，南港的價值這時就可算得出，股價因而大漲。國產也因為南港有地，且通過都更審議，身價看漲，股價像地牛翻身。

謝金河表示，這一陣子，像嘉裕，農林，勤益，六福，嘉泥，味全，達新，大洋，士電，中電⋯⋯等，這些擁地自重的公司，慢慢受到市場的注意，這可能是台商回流，台灣價值重獲重視的第一道溫度計。