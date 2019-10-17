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波音737 MAX拚本季復飛 航太概念股聚光

2019-10-17 17:37經濟日報 記者黃力／即時報導

因商用客機大廠波音有望於本季復飛737 MAX，漢翔（2634）、千附等台系航太...
因商用客機大廠波音有望於本季復飛737 MAX，漢翔（2634）、千附等台系航太概念股或再吸引市場目光。圖為波音737 MAX機型客機。路透
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航太工業市場成長性佳，為焦點產業之一，近日因商用客機大廠波音有望於本季復飛737 MAX，漢翔（2634）、千附等台系航太概念股或再吸引市場目光。

美股財報周登場，包括微軟、特斯拉、超微、波音、賽靈思等傳產、科技指標廠商將在下周釋出財報，市場留心相關概念股的連動表現；當中，波音因737 MAX客機出現安全疑慮遭到多國禁飛影響飛機交付量，基本面表現低迷，而在對737 MAX進行一系列更新之後，17日釋出消息表示計畫在今年第4季底前復飛，幫助營運重回軌道。

法人指出，若波音可脫離相關限制，各家航空公司屆時即可拉貨，舒緩波音公司高庫存的壓力，研調機構並預估，波音在737MAX解禁後，737月產量可由目前42架/月提升至52架/月，對下游零組件拉貨亦會增加，將助台灣航太零組件廠於2020年出貨。

若就產業端來看，至2038年，全球航空業者將需要價值6.8兆美元，總數約44,000架新飛機，當中，東北亞地區因旅遊需求以及機隊的汰舊換新，將拉動總價超過3,150億美元，約1,420架的新飛機量產，市場潛力大。

除了航太市場續有正向前景，政府「國機國造」政策的加持更是助益國內航太產業發展，各式零組件如葉片、渦輪盤、推進器、尾翼片、引擎外殼等需求將在2020年前加速提升。法人認為，台灣在航太產業耕耘逾30年，效益已陸續顯現，相關業者基本面長線看增，股價有望緩步反映。

航太波音概念股航空業漢翔
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