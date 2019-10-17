廣越單季EPS衝7元買盤進駐 力麗挾智慧音箱商機股價跳

2019-10-17 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



紡織股今日以力麗（1444）、廣越較有表現，兩檔個股各挾利多，吸引買盤進駐；力麗主要反應新創產品陸續打入知名科技品牌的音箱供應鏈，帶動股價表現，今（17）日盤中股價站上票面，來到10元，漲幅達5%。

另外，廣越因法人估第3季單季每股盈餘在7元左右，前三季每股盈餘可望賺贏聚陽，但股價卻仍落後聚陽，引發補漲效應，廣越盤中股價來到147.5元，漲幅逾3%，股價來到一個多月來新高。

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力麗成功打入蘋果Home Pod及SONY音箱供應鏈後，之後又打入Google音箱供應鏈。

市場看好，科技品牌使用再生材料製成已成趨勢，有助力麗未來接單表現。就基本面來看，力麗下半年加工絲等訂單維持穩定，而印尼廠染整稼動率逐步提升，營運正面看待，法人表示，尤其加工絲產品隨著打入環保紗與細丹尼紗等較特殊產品，利差提升，產品組合也持續改善。力麗在加工絲產品朝特殊化發展下，今年本業可望成長。

廣越今年9月與第3季營收皆創歷史新高，市場預估，廣越第3季獲利也將來到歷史高峰，單季每股盈餘將落在7元上下，全年並可望衝出營收與獲利新高。廣越因前七大主力客戶已明確表示明、後年將再度擴大訂單量之擴充速度、尤以Adidas、Nike、UA及NB等運動品牌為主力成長動能，另VF集團旗下主力品牌The North Face也預告明年給予訂單將重返成長動能，今、明兩年營運皆十分樂觀。