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六角股價漲逾5% 美食-KY股價探底

2019-10-17 12:03經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）挾著全球茶飲風潮，股價再發動攻勢，在追價買盤推升下，一路震盪走高，盤中來到147元，漲幅近9%，；同質餐飲股美食-KY股價則出現持續探底的壓力，盤中震盪走低來到139.5元，跌幅近3%，逼近今年以及近年股價新低位置。

六角表示，旗下品牌「Chatime日出茶太」已在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場站上當地國際手搖茶飲市場的龍頭地位。

另外，在歐美等白人市場亦拓展順利，目前在北美地區已達130家門市，歐洲亦首度插旗北歐冰島、南歐西班牙等國，目前家數已逾40家門市，躍居北美及歐洲手搖茶飲市場的第一品牌。

日本市場受惠珍奶風潮，以及2020東京奧運商機，亦可望年底前展店至35家。

六角表示，「Chatime日出茶太」今年在印尼、菲律賓市場的龍頭品牌效益持續發酵，除來客數明顯增加外，飲品推陳出新亦推升客單價提高，帶動同店銷售年增率表現，有助公司權利金收入提高，由於權利金收入幾乎等同於純利，預期對整體獲利會有顯著幫助。

美食-KY日前公告9月營收雖然來到歷年同期次高，似乎逐漸走出中國大陸市場衰退陰霾，但法人估美食-KY今年獲利表現仍不樂觀，包括美國新的中央廚房開始認列折舊，以及中國市場今年以來的低迷，皆不利全年獲利表現。

東京奧運日出茶太
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