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宏盛「水悅」密集交屋挹注營收 年底辦理現金減資

2019-10-17 10:31經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

宏盛（2534）淡水「宏盛水悅」下半年完工交屋，開始密集入帳，帶動營收成長。「宏盛水悅」總銷金額超過80億元，已經銷售五成；宏泰今（17）日股價走揚，盤中上漲逾2%。

明年推案部分，公司透露將在汐止推案，具體推案時間還未知；另與長虹合作的台北市中山區「帝璽」，正在預售中，預計2021完工。

值得注意的是，為提升股東權益，宏盛將於12月辦理現金減資，法人推估減資後全年EPS（每股稅後純益）有望超過1元。

宏盛9月營收4.3億元，年增44.35%；今年前三季營收47.13億元，年減33.73%；上半年稅後純益5.92億元，EPS為0.8元。

營收減資
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