親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

東陽 前九月每股賺3.18元

2019-10-16 01:07經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件龍頭大廠東陽實業（1319）9月自結合併稅前盈餘1.21億元，較去年同期衰退，主因9月匯兌損失4,011萬元；東陽前九月自結合併稅前盈餘為17.82億元，每股稅前盈餘3.18元，仍較去年同期的3元成長。東陽在迎接旺季來臨下，各廠加快生產排程，穩定出貨，滿足市場需求。

去年此時，大陸車市已經出現反轉訊息，因為中國大陸市場不振影響，汽車零組件產業從去年至今，營收與獲利普遍受到衝擊。部分汽車零組件廠調整產線、產品與客戶，即使中國大陸的車市仍然處於趨緩的局面，但已有部分業者逐漸脫離衰退的局面，從谷底翻揚。

東陽公司今年9月自結合併稅前盈餘1.21億元，較去年雨同期的1.41億元衰退，主要是匯兌損失4,011萬元影響，前九月自結累計每股稅前盈餘也較去年同期的3元成長。

東陽指出，去年此時美中貿易戰已經對大陸地區消費市場造成影響，使汽車市場銷售量下滑，超過一年美中貿易戰仍然持續，業界擔心美中貿易戰將成為長期問題，一方面將外銷訂單的生產基地移出中國大陸，另一方面調整客戶供應關係，預期中國對台灣汽車零組件造成最大衝擊的時間已過，未來營運表現將可逐步好轉。

東陽公司預期汽車零組件AM（售後維修）市場的旺季即將來臨，過去通路端的庫存水位也較低，都將在旺季來臨時獲得改善，第4季的營收與獲利也將進入旺季的水準。

東陽汽車零組件
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台船交貨 營運增溫

2019-10-15 23:44

聚陽上季獲利創新高 全年可望賺進一股本

2019-10-15 23:43

國產本業進補 純益翻倍

2019-10-15 23:42

乙烯價重挫 台塑化有壓

2019-10-15 23:42

禾聯碩中小型冰箱 將量產

2019-10-15 23:40

鈺齊 Q3每股賺2.44元

2019-10-15 23:37

百和Q3每股賺1.18元 Q4會更旺

2019-10-15 23:37

轉單效應發威 聚陽前九個月每股稅前大賺8.88元

2019-10-15 15:28

迎接陸金九銀十旺季 淘帝股價報喜

2019-10-15 14:30

前三季好賺 東陽漲逾5%

2019-10-15 14:30

中鋼及子公司Q3營收下滑 Ｑ4承壓

2019-10-15 12:12

巨大單月業績創新高 前九月年增率5.1%

2019-10-15 00:43

自行車雙雄 歐洲擴產

2019-10-15 00:00

上月業績／訊映+38% 明年大躍進

2019-10-14 23:23

東台9月營收年減6% 拚參展搶單

2019-10-14 23:23

中鋼9月合併營收年減14% 後市不悲觀

2019-10-14 23:23

SM疲軟 台化、國喬受傷

2019-10-14 23:21

統一夠勁 營收寫雙高

2019-10-14 23:21

岱宇出貨猛 前九月績增5%

2019-10-14 23:21

製鞋三雄營收登頂 同步刷新紀錄

2019-10-14 23:20

宏璟前九月營收年增1.5倍 案源無虞

2019-10-14 23:19

瑞智 將推寵物空調

2019-10-14 23:15

承業醫9月營收 年增22％

2019-10-13 23:13
看更多

熱門文章

曾派發100元股利！全銓宣布將下市

2019-10-15 15:21

大立光林家 為何成立兩家閉鎖型控股公司？

2019-10-15 12:23

郭台銘9月未加碼鴻海股票 仍是第一大股東

2019-10-15 17:29

外資：AMD市占挑戰20% 概念股紅火

2019-10-15 13:26

5G需求強勁 PCB族群勁揚

2019-10-15 14:30

外資買超鴻海10,518張居個股之冠 郭台銘連三月未加碼

2019-10-15 18:24

iPhone11銷售優預期 觸控雙雄漲勢搶眼、TPK直奔漲停

2019-10-15 13:23

「買小不買大」美銀喊買FII、賣鴻海

2019-10-15 16:30

法人看好 鴻家軍啟動補漲行情

2019-10-15 14:30

台積電飆294.5元新高價 市值升至7.6兆元

2019-10-15 10:06

PCB上中下游齊漲 法人建議5G概念股這樣挑

2019-10-15 11:52

台積電飆新天價領軍 台股上漲44點收11,111

2019-10-15 13:52

75檔Q3營收季增逾五成 淘金有訣竅

2019-10-15 13:16

外資回補鴻海、友達 蘋概股後勢為台股觀察指標

2019-10-15 04:50

台積電續創新高價 台股開高躍過11,100關卡

2019-10-15 09:29

併購效應 世界先進明年營收望新高

2019-10-15 14:37

撼訊9月營收翻倍 刷1年來新高

2019-10-15 14:37

世界先進營運先蹲後跳 2020年新加坡廠火力全開

2019-10-15 12:21

蘋果轉甜 台積電領漲大立光鴻海撐盤

2019-10-15 13:09

中鋼營運回溫 恐等到明年

2019-10-15 14:37

轉單效應發威 聚陽前九個月每股稅前大賺8.88元

2019-10-15 15:28

台股創新高尾盤爆百億大量 法人：留意資金換股操作

2019-10-15 17:01

指數突破11,100關卡 台股續攻看三訊號

2019-10-15 11:47

台股創今年新高點 均線多頭排列股吸晴

2019-10-15 19:57

中鋼及子公司Q3營收下滑 Ｑ4承壓

2019-10-15 12:12

旺季效應火 健身器材Q4熱

2019-10-15 14:37

喬山Q4看好轉單效應 岱宇攻電商平台

2019-10-15 12:18

蘋果新單挹注 可成9月營收月增19%、年增12.7%

2019-10-15 14:37

法人：M31今年仍有望挑戰營收成長兩成、賺進一個股本

2019-10-15 15:00

台股創今年新高 強勢半導體為多方指標

2019-10-15 17:57

台積電再飆天價台股收漲44.85點 三大法人買超43.16億

2019-10-15 15:24

健信盤中漲停 帶旺集團股

2019-10-15 14:30

東陽前三季稅前EPS 3.18元

2019-10-15 09:52

健瑞集團旗下健信 股價一度攻漲停

2019-10-15 11:32

前三季好賺 東陽漲逾5%

2019-10-15 14:30

新車交車潮 汎德永業10月營收踩油門

2019-10-15 14:30

蘋概股輪流漲 宸鴻漲停業成漲逾5%

2019-10-15 12:20

台電商市場蓬勃 商機突破2000億元

2019-10-15 14:37

迎接陸金九銀十旺季 淘帝股價報喜

2019-10-15 14:30

台積電續創高 大盤創14個月波段新高

2019-10-15 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top