東陽 前九月每股賺3.18元

2019-10-16 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



汽車零組件龍頭大廠東陽實業（1319）9月自結合併稅前盈餘1.21億元，較去年同期衰退，主因9月匯兌損失4,011萬元；東陽前九月自結合併稅前盈餘為17.82億元，每股稅前盈餘3.18元，仍較去年同期的3元成長。東陽在迎接旺季來臨下，各廠加快生產排程，穩定出貨，滿足市場需求。

去年此時，大陸車市已經出現反轉訊息，因為中國大陸市場不振影響，汽車零組件產業從去年至今，營收與獲利普遍受到衝擊。部分汽車零組件廠調整產線、產品與客戶，即使中國大陸的車市仍然處於趨緩的局面，但已有部分業者逐漸脫離衰退的局面，從谷底翻揚。

東陽公司今年9月自結合併稅前盈餘1.21億元，較去年雨同期的1.41億元衰退，主要是匯兌損失4,011萬元影響，前九月自結累計每股稅前盈餘也較去年同期的3元成長。

東陽指出，去年此時美中貿易戰已經對大陸地區消費市場造成影響，使汽車市場銷售量下滑，超過一年美中貿易戰仍然持續，業界擔心美中貿易戰將成為長期問題，一方面將外銷訂單的生產基地移出中國大陸，另一方面調整客戶供應關係，預期中國對台灣汽車零組件造成最大衝擊的時間已過，未來營運表現將可逐步好轉。

東陽公司預期汽車零組件AM（售後維修）市場的旺季即將來臨，過去通路端的庫存水位也較低，都將在旺季來臨時獲得改善，第4季的營收與獲利也將進入旺季的水準。