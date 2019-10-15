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鈺齊Q3每股賺2.44元 單季新高

2019-10-15 16:32經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

鈺齊-KY（9802）今（15）日公布今年第3季自結營運成果，第3季毛利率19.5% ，營益率11%，每股純益（EPS）2.44元，創歷年單季歷史新高；累計前三季合併營收93.82億元，歸屬於母公司稅後淨利9.08億元，每股純益 5.65元，年增49.9%，創下歷史新高。

鈺齊第3季合併營收為34.5億元，歸屬於母公司稅後淨利4.06億元，EPS 2.44元，分別較第2季成長2.8%、36.8%及31.9%，較去年同期成長33.2％、92.4％與68.3％。

累計前三季合併營收93.82億元，歸屬於母公司稅後淨利9.08億元， EPS 5.65元，較去年同期成長27.2％、65.1%及49.9%，連續創下歷史新高紀錄，營業利益增幅明顯優於營收增幅。

鈺齊表示，依據過往成功經驗，第2季採取「先量後利」階段性營運策略主軸，利用傳統年節後大量招工來加速擴增新產線，雖需面對新產線學習成本，但在營業費用控管得宜及規模經濟效果明顯助益下，第2季單季稅後淨利已達歷史新高（2.96億元），進入與第2季同為秋冬鞋款的第3季度，營業利益及稅後淨利的年度增幅度遠優於營收增幅，第3季歸屬母公司淨利4.06億元，再創歷史新高。

鈺齊表示，第3季與前三季營運雙創歷史新高，主因產能持穩擴增，營運成本費用控管得宜，加上經營團隊戮力提升生產管理效率及拉升自動化智能生產效能，另外，全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，稼動率保持在高檔水平。

營收鈺齊
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