中鋼及子公司Q3營收下滑 Ｑ4承壓

2019-10-15 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



中鋼集團今年前三季營收出爐，受鋼鐵量價下跌等因素影響，中鋼（2002）年減4.94%，中龍、中鋼構和中鴻（2014）表現也不佳，營收全數呈現衰退，第4季營運看法轉為保守。法人認為，面對市場需求疲軟，中鋼集團今年營收承壓，第4季營運恢復成長有難度，恐怕要等明年才有機會。

中鋼9月單月營收降至289.31億元，年減 14.8%；第3季單季營收906.95億元，年減 11.7%，衰退幅度為今年各季最大；前三季營收年減2,818億元，年減4.94%。

中鋼表示，在美中貿易戰下，過去一年鋼價呈現盤整往下，同時鐵礦砂、煤炭價格上漲，原物料成本大增。同時，今年下游汽車、家電市況低迷，且工具機及機械出口衰退，使產銷下滑。

中龍產銷也下滑，九月營收65.6億元，年減18.55%；今年前三季687.52億元，年減6.49%。

展望第四季，中鋼觀察市況，市場信心悲觀，客戶下單意願不高，且明年農曆年落在1月，客戶年末加強存貨控管，訂單能見度沒有那麼高，營運看法相對保守。中鋼明年首季盤價預計11月下旬開出，將成明年營運風向球。

中鴻9月營收26.14億元，年減43.01%；今年前三季營收331.82億元，年減8.79%。中鴻指出，國內需求減少，即便降價也難刺激需求成長；原先計畫靠增加外銷接單，把營收做大，但俄羅斯、印度產品低價搶市，外銷接單也往下掉，占比從上半年的60%掉到約50%。

銷美API鋼管部分，中鴻稱因國際油價回軟，美國頁岩油開井數減少，需求降低，且客戶存貨高，使訂單受到影響。

在手工程第3季進入尾聲，中鋼構9月營收衰退，為9.99億元，年減33.43%；今年前三季125.51億元，年減4.44%。

中鋼構表示，第4季會是營運空窗期，新的工程案將於明年首季發酵，已簽約的訂單量有14萬噸，屆時營收可望恢復正成長。