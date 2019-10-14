指數重回萬一 四檔個股隨勢突破上檔百元關卡壓力

2019-10-14 22:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北即時報導



對大陸貨品關稅上調暫擱，美中貿易戰氛圍緩和，台股14日擺脫政治面的干擾，指數站上萬一關卡，台股大箱型震盪的區間有望上移，盤面上，亞德客-KY（1590）、矽力-KY、英利-KY、晶焱等個股也各自突破上檔百元關卡壓力，漲幅表現佳。

大陸車市歷經上半年低迷後，台系汽車零組件廠都認為產業行情有望回溫，當中，在車市旺季來到到以及新能源車需求提升下，英利-KY在電動車領域的耕耘成果將逐漸浮現。英利表示，新能源汽車電池殼體和輕量化材料仍持續發展，而英利的電池殼體產品也將隨之出貨，帶旺公司營收表現；而股價方面，在築底一段時日後，來到百元價位，試圖站穩。

除了汽車零組件，產業前景止穩的產業也包括了自動化產業。亞德客-KY自去年下半年開始的營收皆未能轉強，不過，亞德客持續透過開發新產品及新客戶以提高市場占有率，此外，在美中貿易戰止戈下，也有利自動化產業脫離泥淖，激勵股價跳空漲停，來到400元大關。

受到美中貿易戰的影響，大陸2019年以來積極進行晶片供應鏈去美化，而矽力-KY即是轉單效應的受惠者之一。矽力在機上盒、智慧電視、智慧音箱、固態硬碟等應用領域持續擴大市占率，9月營收創下歷史新高，第4季可望淡季轉旺，吸引資金提前卡位，推升股價突破至800元。

晶焱則卡位5G手機供應鏈，有機會拿下5G基地台ESD元件訂單，年底前可望開始量產出貨，迎接5G手機規格升級拉貨潮，其股價並於昨日重新回到百元上。