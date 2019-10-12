離岸風電明年入帳 世紀鋼獲利衝

2019-10-12 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



世紀鋼（9958）風電事業2020年進入收成期，營收貢獻可期。今（12）日在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接啟動儀式，董事長賴文祥表示，今年離岸風電事業貢獻還不明顯，2020年下半年起開始出貨沃旭能源81支水下基礎基樁，預計2021年第一季可出貨完畢。另外，中鋼（中能風場）、北陸等開發商將於11月完成國產化審議，世紀鋼將把握機會，爭取下一波訂單。

世紀鋼近年來積極耕耘風電事業，是台灣較早投入業者，賴文祥今日致詞時，回首這段經歷，很多人都很會問他，為什麼要投入大筆資金做這項事業？2011年，全球金融風暴剛過不久後，他就發現，鋼構市場已經飽和，慢慢走入夕陽產業。

他告訴團隊，如果沒有創新跟改變，公司就會面臨危機。他走訪丹麥、荷蘭、義大利和德國考察後，接觸到了離岸風電產業。他發現，離岸風電水下基礎用鋼量高，且體積龐大運輸不易，台灣想要發展離岸風電，在地化供應鏈必不可缺。

沃旭能源等開發商將於2021年開始興建離岸風場，趕在開工前，水下基礎會在2020年起陸續出貨。世紀鋼在手離岸風電合約上達百億，其中沃旭能源81支水下基礎基樁，依照完工比例認列。

公司預計2020年第3季起開始貢獻營收，進入入帳高峰，最遲2021年首季出貨完畢。

至於哥本哈根基礎建設基金（CIP）62支管架，以及達德能源87組單樁式水下基礎，賴文祥表示，按照時程，要等到2021年下半年開始出貨。

預定2024年完工的中鋼（中能風場）、台電（台電風場）、加拿大北陸與新加坡的玉山能源（海龍二號），須在11月以前繳交國產化報告。

在此之前，所有風場開發商須與供應鏈簽署訂單，世紀鋼透露，目前正在積極爭取中。