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王品集團9月合併營收12.4億元 年減2.79%

2019-10-09 18:13經濟日報 記者邱馨儀／台北即時報導

王品集團9月合併營收為12.4億元，年減2.79 %。在告別7、8月暑假旺季後，台灣事業群依舊表現亮眼，中秋連續假期趨動來客，創下單月營收7.7億元的佳績，創下四年新高，累計1~9月營業額74.4億，年增5.08%，朝向百億元目標邁進；兩岸累計營收1~9月124.3億元新台幣，年增0.98%。

展望第4季，10月以新品牌「THE WANG」，進軍台灣高價牛排市場，進駐台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面，主打高價牛排套餐，平均客單約為2,000元，滿足台灣消費者品嚐高價牛排的心願，也是王品集團客單價最高的品牌，THE WANG以更好的食材、更出色的烹調、更細膩的服務、更有品味的氛圍，達到「顧客滿足」的願景。「THE WANG」籌設過程中，集團新成立的「廚藝研發中心」，對於新菜色的研發、食材品質、烹調廚藝…集合眾人智慧，發揮極大的效應。也對於集團其他品牌，未來在新菜色的研發，有了良好的示範效果。

大陸事業群新品牌「鵲玥」日前在上海徐家匯太平洋百貨開出首店，是一家彙集各類經典廣式點心、粵菜、甜品的粵菜•點心店，提供全時段營運，平均客單價95元人民幣。

王品集團營收
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