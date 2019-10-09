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瑞基9月營收2,730萬元 年增62.83%

2019-10-09 15:24經濟日報 記者陳書璿／台北報導

全球現場檢測先驅瑞基海洋（4171）公告9月合併營收2,730萬元，年增62.83%：第3季營收7,974萬元，年增85.55%；累計1~9月營收2.43億元，年成長84.26%。

近期亞洲地區非洲豬瘟疫情擴散，瑞基的相關檢測試劑產品持續穩定出貨，除了中國之外，也持續出貨給泰國、越南代理商；9月菲律賓宣布該國發生非洲豬瘟案例，瑞基即派人協助菲律賓代理商於當地農業局動物部（BAI, Bureau of Animal Industry）進行非洲豬瘟現場檢測產品的評估，預期未來菲律賓對非洲豬瘟現場檢測的需求將會增加，期待後續為公司帶來更大的成長動能。

瑞基海洋的子公司金瑞鴻捷，也是公司營收成長主力之一，9月貢獻營收1240萬元，累計1~9月營收10,591萬元，佔瑞基營收比重43.59%。

主要成長關鍵在畜產和伴侶動物試劑，非洲豬前端萃取試劑穩定出貨，非洲豬瘟以外的豬檢測試劑，包含藍耳病等試劑也持續熱銷；另外，瑞基伴侶動物試劑持續維持中國市占率第一的地位，公司主攻大陸各省知名獸醫院及連鎖醫院，目前動物醫院客戶數量已增到350家，較今年初增加70家，公司審慎樂觀看好伴侶動物市場，展望客戶數量突破400家。

瑞基上月公告取得沙烏地阿拉伯代理商之銷售合約，提供沙國環境水利農業部（Ministry of Environment, Water, and Agriculture, 簡稱MEWA）POCKIT Central全自動核酸檢測設備及瑞基試劑產品，部份訂單已於10月上旬出貨，預計對公司營收將有可觀挹注，第4季在沙國政府邊境防疫訂單貢獻下，營收可望進一步成長。

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