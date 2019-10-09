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鋅價Q3跌勢更兇 鋼聯前三季營收12.86億元年減8.47%

2019-10-09 12:23經濟日報 記者戴慧瑀／台北報導

受原物料波動、集塵灰收受量減少影響，台灣鋼聯（6581）今年前三季累計營收為12.86億元，年減8.47%；氧化鋅產品今年出貨量也下降。展望全年，台灣鋼聯力爭業績維持去年水準，另陸續向主管機關提出申請，爭取更多集塵灰收受來源。

台灣鋼聯9月單月營收為9,463.7萬，年增36.89%；氧化鋅出貨量降至3,705噸。台灣鋼聯指出，第3季遇上歲修，產量減少，是9月營收衰退的主因原因。

台灣鋼聯表示，現在歲修完成，產能已經恢復，但鋅價波動帶來的不確定因素，仍有待觀察。

台灣鋼聯今年前三季營收呈現衰退，公司指出，廢棄物處理事業穩健，惟氧化鋅產品部分，國際鋅價今年下跌，從上半年平均每公噸約2,700元，到了第3季平均每公噸已下滑至2,300元，影響售價。

此外，國內煉鋼廠因夏季減產等因素，使集塵灰收受量減少，氧化鋅出貨量跟著減少，今年前三季從去年同期的4.1萬降至3.9萬噸。

台灣鋼聯去年集塵灰處理量約14.5萬噸，在收受來源不增加情況下，今年預計持平。

展望未來，除看好廢棄物燃燒處理需求增加外，為擴大營運成長動能，公司朝多元化布局發展，持續規劃評估納入其他國內難處理之廢棄物。目前兩件正在申請中，分別是中龍鋼鐵處理集塵灰量增加，以及新竹新豐海岸遭非法棄置的集塵灰。

至於7月投產試營運的轉投資子公司台鋼資源，台灣鋼聯表示，部分還在申請建照、使用執照及申請處理項目許可證等，今年營收貢獻還不明顯。

營收廢棄物
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