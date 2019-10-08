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廣越9月營收出爐 一口氣刷新三項歷史紀錄

2019-10-08 14:20經濟日報 記者曾仁凱／台北報導

受惠美中貿易戰的轉單效應，羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（8）日公布9月營收、第3季營收、前三季營收全部創新高，一口氣刷新三項歷史紀錄。

廣越今日公布9月24.37億，年增9.1%，也比8月再成長8%，連續第二個月創歷史新高。整體第3季營收67.86億元，年增10.5%，同樣登上歷史高點。

累積前三季營收131.43億，年成長率高達28.3%，更是已經直逼去年全年獲利132.8元，同步改寫歷史紀錄。

廣越是全球最大的中高價運動及戶外休閒品牌羽絨外套代工廠，今年營運表現亮相，其中以戶外品牌大客戶Patagonia 的動能最強，另外廣越大客戶囊括愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）與去年新加入的新客戶UA等運動品牌三雄，6~10月也進入出貨旺季，貢獻成長力道。

其次這波美中貿易戰，廣越不但未受影響、反而受惠。廣越早在20年前就已經前進越南設廠，且年年增加產線；另外這兩年併購的中東約旦、羅馬尼亞工廠也都有擴廠計畫正在進行，可以滿足客戶的全球調度，獲得不少轉單。

展望明年，廣越總經理吳朝筆昨日持續樂觀。廣越的主力客戶給予的明、後年訂單展望持續成長、尤其以Adidas、Nike、UA及NB等運動品牌動能較強，另外VF集團旗下戶外用品大廠 The North Face也預告明年下訂將重返成長。明年營運後勢持續看俏。

廣越營收
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