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台泥Q4旺季到今日小漲 外資買盤回籠

2019-10-08 10:22經濟日報 記者戴慧瑀／台北報導

圖為花蓮台泥和平廠。報系資料庫
圖為花蓮台泥和平廠。報系資料庫
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中國大陸市場進入年底趕工期，各地水泥價格喊漲，市場看好台泥（1101）年底業績表現，過去一個月來，外資買盤回籠，帶動三大法人買超，累計已連續11個交易日買超。台泥今（8）日小漲，在水泥股中表現相對突出。

今年雨季較長，直到第3季尾聲才告一段落，台泥9月下旬指出，大陸出貨量、銷售量已經開始轉強，第4季市場相對樂觀。

不過，今年累計至8月為止，台泥營收呈現衰退，年減2.25%。；雙十年假前，台泥將公告9月單月營收，屆時年增率能否轉正，將是市場關注焦點。

台泥營收三大法人
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