親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

App追劇被亂扣款！商人心機 要你訂閱就踩陷阱

日本「史上最複雜消費稅」：10%調漲有什麼衝擊？

雙十國慶到 連假概念股聚光

2019-10-07 08:43經濟日報 記者黃力╱即時報導

繼中秋連假後，有四天連休的雙十國慶也即將展開，食品、零售、百貨、觀光、運輸等類股有望受惠此波內需消費潮，推升業績表現，為台股盤面焦點族群之一。

法人指出，雙十長假適逢美中貿易新一輪協商，恐使買盤縮手觀望，盤面上，受貿易戰影響最多的電子股將持續震盪，呈現輪動格局，觀光、餐飲等相關類股則挾內需消費動能穩定、政府補助以及長假效應等題材，使族群能見度轉佳。

交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫以振興國內觀光旅遊，提供雄獅、鳳凰等旅行業者更多營運動力，而加入該獎勵計畫的星級飯店如晶華、六福、國賓、遠雄來、雲品等也可望透過補助，刺激其住房表現，另外，作為國內重要通勤系統的台灣高鐵則能受惠於旅客往來的售票收入。

餐食部分，法人建議聚焦在王品、瓦城、六角、漢來美食等，飲品則可留意美食-KY、統一、泰山等，以及統一超、全家、潤泰全等相關通路族群。以產業面來看，法人分析，台灣因外食人口逐年提升，餐飲業營運逐年攀升，一年約有5,000億元台幣產值，且在國內CPI穩定提升下，營運大多數期間均呈現穩定增長，與景氣好壞相關性低，表現相較其他產業穩定。

法人提醒，隨連續假期的到來，相關概念股多具想像空間，且在大盤多受國際政經消息面影響之際，或為資金避險的標的，投資人可就技術面擇強短打因應，但若是要作中長期布局，則宜追蹤個別公司的獲利表現，挑選基本面較佳的個股才是。

觀光餐飲業漢來美食
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

第一類接觸／總太組艦隊 營運衝鋒

2019-10-06 22:54

法人觀點／總太下半年業績 將跳增

2019-10-06 22:53

總太主席吳錫坤 力挺員工創業

2019-10-06 22:52

Jpp擬發債現增 籌資4億

2019-10-06 22:51

熱門文章

新iPhone買氣大爆發 蘋概股一路旺到年底

2019-10-07 00:43

外資鎖碼股 躍抗震優選

2019-10-06 23:04

台積、可成目標價 飛越300

2019-10-07 00:35

趨勢型成長股 Q4悍將

2019-10-06 22:59

股王慶豐收 台股「萬一」達陣有夢

2019-10-06 13:26

Q4台股 AI、電動車看旺

2019-10-07 00:31

法人挺雙鴻、立積 降評矽力

2019-10-06 22:59

大立光9日法說 外資提五問

2019-10-07 00:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top