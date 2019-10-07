雙十國慶到 連假概念股聚光

2019-10-07 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



繼中秋連假後，有四天連休的雙十國慶也即將展開，食品、零售、百貨、觀光、運輸等類股有望受惠此波內需消費潮，推升業績表現，為台股盤面焦點族群之一。

法人指出，雙十長假適逢美中貿易新一輪協商，恐使買盤縮手觀望，盤面上，受貿易戰影響最多的電子股將持續震盪，呈現輪動格局，觀光、餐飲等相關類股則挾內需消費動能穩定、政府補助以及長假效應等題材，使族群能見度轉佳。

交通部觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫以振興國內觀光旅遊，提供雄獅、鳳凰等旅行業者更多營運動力，而加入該獎勵計畫的星級飯店如晶華、六福、國賓、遠雄來、雲品等也可望透過補助，刺激其住房表現，另外，作為國內重要通勤系統的台灣高鐵則能受惠於旅客往來的售票收入。

餐食部分，法人建議聚焦在王品、瓦城、六角、漢來美食等，飲品則可留意美食-KY、統一、泰山等，以及統一超、全家、潤泰全等相關通路族群。以產業面來看，法人分析，台灣因外食人口逐年提升，餐飲業營運逐年攀升，一年約有5,000億元台幣產值，且在國內CPI穩定提升下，營運大多數期間均呈現穩定增長，與景氣好壞相關性低，表現相較其他產業穩定。

法人提醒，隨連續假期的到來，相關概念股多具想像空間，且在大盤多受國際政經消息面影響之際，或為資金避險的標的，投資人可就技術面擇強短打因應，但若是要作中長期布局，則宜追蹤個別公司的獲利表現，挑選基本面較佳的個股才是。