廣越總座吳朝筆：羽絨價跌無損營運 Q4展望樂觀

2019-10-02 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



今年以來的羽絨價格持續下跌，廣越（4438）旗下雖亦擁有羽絨廠，但總經理吳朝筆表示，廣越屬少數有議價能力的寡占代工廠，羽絨服的羽絨原料價格下跌反而對中高價羽絨服代工廠是有利的，此外，羽絨原料收入對整體廣越合併營收來說僅占2~3%，且不論原料上漲、下跌皆由客戶吸收，因此，羽絨價格的下跌並不會對公司營運帶來負面影響。

吳朝筆表示，羽絨分為鵝毛和鴨毛，鵝毛主要用於高階服飾，今年以來不跌反漲，鴨毛今年以來則跌16~20%，但廣越接單時都有與客戶議定原料成本漲跌由客戶吸收，因此今年以來原料的波動對公司營運影響甚微。

廣越今年以來營收動能強勁，前八個月營收營收突破百億大關，達107.06億元，年增率33.64%，8月營收創下歷史新高後，9月可望再締新猷。

吳朝筆表示，第3季旺季效應可望推升季營收來到歷史高峰，第4季雖受季節因素將較第3季下滑，但可望較去年同期成長5~7%，展望樂觀。

吳朝筆表示，今年不少戶外品牌和運動品牌需求強勁，公司因應需求，也持續擴充產線，第4四季包括越南前江廠、中國嘉興廠、越南隆安廠與中東約旦廠都有擴產計畫，本季將新增9條產線，此外，公司明年也將按照計畫調漲代工價格，平均調漲5~7%，有助公司ASP表現。