王品旗艦品牌THE WANG從上海開回台灣 首店落腳台中

2019-10-01 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



餐飲股第四季紛紛祭出新品牌搶攻餐飲旺季，王品（2727）今年4月在上海開出的旗艦品牌「The WANG」將回台展店，首店落腳台中，平均客單價將創目前王品集團在台品牌最高價，也是王品集團近年罕見在高價市場添新品牌助陣。漢來美食（1268）11月也預計一口氣增添兩個新品牌，主要攻百貨美食街市場，看中其高輪轉率，預估將成為未來集團展店的新生力軍。

王品近年新品牌多鎖定在中價位帶，主要看好中價位與平價市場的需求，睽違高價品牌市場多年，再添高價餐飲品牌「The WANG」受市場矚目。THE WANG主打極品「28天乾式熟成丁骨牛排」，鎖定高檔牛排市場，首店落腳台中，已在9月底試營運，10月正式開幕，選址在七期地標林酒店旁，僅72個座位，內在裝潢低調奢華。設備方面有要價123萬的氣泡酒機並有獨立包廂。價位方面每人在1,780-2,380元加上10%服務費。

漢來美食也表示，11月初將有兩個新品牌問世，包括主打火鍋的「嗨浪」與以輕食、蔬食為主的「五梅先生」皆將在11月2日於高雄漢神百貨美食街開出。新品牌分別是延伸自漢來海港餐廳的火鍋及添加五辛香料的漢來蔬食副品牌。另外，桃園台茂購物中心則將有第3家漢來湯包分店。雖然新的分店都偏向小規模，座位數僅10-80位，但因位於百貨美食街樓層，看中其高輪轉率，預估將成為未來集團展店的新生力軍。

漢來美食總經理林淑婷表示，新的品牌要進入市場必須經過非常審慎的評估和市調，新的餐廳雖然名為新品牌，但其實都是由目前營收與形象十分穩固的品牌延伸而來，而新的品牌除了希望可以拓展更廣泛的客層；更大的優勢在於集團與原品牌的資源可以共用，如此將可降低新品牌的經營風險和成本，也能給消費者耳目一新的感受。