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整理／日本消費稅今漲到10% 遊客有何影響？怎麼省荷包？

和泰車領軍 汽車類股向前衝

2019-10-01 11:53經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

全球景氣表現平平，9月車市還是有望比去年同期好，和泰車（2207）10月銷售還可望再衝高，今天股價吸引市場買盤進駐，盤中一度走高來到494元，漲幅達4.8%；也拉動汽車股的走勢，裕隆（2201）早盤一度也重新站上20元，最高漲幅達1.7%。

即將公布的9月新車銷售，由於最後一天各家的銷售都被颱風假打亂，但業界還是很有信心認為9月的新車銷售會比去年同期好。日前和泰車代理的雙品牌也宣布上調旗下代理汽車品牌TOYOTA及LEXUS銷售目標，隨著今年業績可看悄，和泰車股價再度出現人氣。

法人也分析，裕隆日前舉行法說會，針對新店裕隆城開發案及納智捷新車進行說明，新店裕隆城暫緩住宅大樓興建，但商業區持續推動，住宅區的推案內部正進行相關的變更設計的可能性；至於納智捷新車開發則改採保守態度，年底納智捷URX新車兩岸上市後，未來新產品開發腳步會放援，隨著政策明朗化，股價也開始出現人氣回籠。

法人表示，在全球受到美中貿易戰影響中，景氣看法都偏向保守，和泰車在新車引進下，今年以來銷售量一路開出紅盤，銷售成績讓市場驚豔，使得代理商和泰車的營收、獲利成長想像空間增大，股價也價量齊揚。

新車銷售和泰車裕隆
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