競國強化泰國廠 衝營有望超過今年

2019-09-30 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北報導



PCB廠競國（6108）受車市不佳，及中美貿易戰影響，導致今年營運遭逢逆風，展望明年，競國積極協助泰國廠轉型，除汽車板以外發展更多元產品應用，目標持續提升營收及稼動率表現，法人預估，明年營運將超過去年。

競國主要生產硬板，終端應用產品包括Dram模組、SSD、網通、車用、NB Camera、家電、工業設備、電源供應器等，競國產品及客戶多元且分散，主要客戶包括光寶、群光、鴻海、新普、台達電、大金及SK海力士等。

以上半年產品佔營收比例來看，SMD LED封裝版為33%，其次為網通版14%、NB Cam模組板12%、固態營碟10%、高密度互連板（HDI）5%，電源供應器5%等。

競國產能相對同業分散，目前在台灣、中國昆山、泰國三處擁有廠區，月產能分別為台灣22萬平方呎、中國昆山120萬平方呎、泰國105萬平方呎。

競國泰國廠位於泰國大城府，目前員工人數達1,500人，產能利用率達50%，仍未達到公司目標。原先市場預期，競國位於泰國的廠房可望受惠於中美貿易戰，將有轉單效應，惟競國表示，目前相關轉單仍不明顯。

儘管全球車市尚未回溫，但競國第三季進入傳統旺季，8月營收7.45億元，月增11.5%、年減3.6%，連續兩個月營收成長。法人預估，本季營收相較上季季增約10%，毛利率也將同步走揚，但相較去年同期下滑。

競國指出，今年第1季是營運谷底，上半年營收下滑，主要是受到美中貿易戰的衝擊，第2季營運較第1季回升，第3季營收又會比第2季好，預估第4季營收約與第3季持平。

競國受到全球車市相對平淡，加上中美貿易戰影響下，客戶拉貨狀況相對保守，導致今年前八個月營收為52.24億元，年減13.7%，為4年新低。