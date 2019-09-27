三發地產營收靚 明年推新案

2019-09-27 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



三發地產（9946）今年開始認列台南「三發匯世界」，總銷金額約50億元，今年前八個月已交屋八成，挹注今年營收成長。今年下半年到明年初將在新北、高雄推出五個新建案，包括新莊副都心、林口、高雄五塊厝等；法人估總銷金額超過150億元，按預計完工時間推估，2022年進入認列高峰。

三發地產8月單月營收3.2億元，年增257.04%；今年1~8月累計營收36.76億元，年增313.60%。三發地產昨（26）日舉行法說會，公司表示，除持續去化手中高雄「三發晶沙」、鶯歌「三發丰悅」成屋外，今年「三發匯世界」開始交惡，帶動今年營收向上。「三發晶沙」、「三發丰悅」皆完銷五成，總銷金額分別為40到50億元、15億元。

展望未來，三發地產表示，下半年起至明年將陸續推五個新建案，分別是新北「副都心」、「林口」兩案、台南「永興段」以及高雄「五塊厝」、「興邦段」兩案。其中，「副都心」案第三季已經開工，採邊建邊售的方式；剩下四個推案則預計在第四季至明年第一季陸續開工。法人估推案金額達

三發地產指出，「副都心」、「林口」、「永興段」三案為小型建案，完工時間約兩到三年；「五塊厝」、「興邦段」案子較大，完工時間較久，需花費三到五年的時間。新案實際開工日期仍要視市況來決定，新案建成前會以已去化手上成屋為主，公司未來展望持樂觀看法。

法人推算，五個新案總銷金額加起來超過150億元，最快2021年就可以開始認列，2022年後進入認列高峰。