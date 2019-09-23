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潤泰材離岸風電灌漿材產品通過認證 股價漲停

2019-09-23 11:44經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

潤泰材（8463）宣布研發「離岸風電灌漿材-ShifuGrout U799」產品通過DNV‧GL（挪威商–立恩威國際驗證公司）的認證，成為可供應超高強度離岸風機基礎灌漿材料的供應商。潤泰材表示，此材料認證的範圍，不同於歐洲產品，強調在高溫環境（35℃）下，仍具有近二小時工作性的超高強度離岸風電灌漿砂漿，符合台灣風場施工階段的環境溫度要求。潤泰材今日在利多消息激勵下，股價跳空漲停，來到28.05元，委買高掛千餘張。

潤泰材表示，響應政府推動離岸風電產業國產化，公司研究開發離岸風電灌漿材產品以利進入離岸風力發電的基礎灌漿材料市場，離岸風電產業因投資金額大，加上海事工程有其特殊性，為確保所使用灌漿材料之品質及工程安全性，依國際慣例均會要求第三方認證。

潤泰材此次取得的DNV‧GL的離岸風機灌漿材料認證，包含四大程序，從生產工廠的查驗、德國MPA實驗室材料性能試驗（20℃ & 35℃）、到現地模擬試驗（20℃ & 35℃）及海上作業程序書的認證，通過認證代表潤泰精材的離岸風電灌漿材料具備穩定生產離岸風電灌漿材料的能力，且材料力學性能符合離岸風機基礎灌漿及轉接段連結的功能需求。另也確認了該材料的各項施工流程與計畫，確保材料在施工過程的穩定。

離岸風電

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