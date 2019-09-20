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和泰車銷售報喜 早盤股價衝高漲6.5%

2019-09-20 10:06經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

全球景氣表現平平，和泰車（2207）銷售大突圍，是國內車廠中第一家全面調高旗下代理汽車品牌TOYOTA及LEXUS銷售量的業者，今（20）日受惠於銷售開出佳績，也吸引市場買盤進駐，和泰車早盤股價就一路衝高，來到474.5元，漲幅達6.5%，

今天和泰車平盤價格為445元，最高來到474.5元，大漲29元，漲幅達6.5%。法人表示，在全球受到美中貿易戰影響中，景氣看法都偏向保守，和泰車在新車引進下，銷售量還是逆勢開出紅盤，讓市場驚豔。

而且這次和泰車是兩大品牌同時調高銷售目標，其中，TOYOTA品牌全年銷售增加3千台，LEXUS品牌銷售量增加1千台，預估銷售量今年就比年初預期增加4000台，全年銷售目標從13.1萬台增至13.5萬台，一開盤和泰車價量齊揚，股價擺脫盤整格局表現搶眼。

其中，在TOYOTA兩大主力車款Altis與RAV4今年都大改款上市後，市場反應比原預期還好，顯示只要是高CP值的產品，市場還是會買單，推升TOYOTA銷售動能大幅增加；另外，進口車的部分，原本排隊等交車的速度也可望加快，LEXUS在配額增加下也調高銷售目標。

法人也分析，和泰車在市場消費者需求完全掌握消費者需求，導入的車款都是各種級距銷費者最愛，像轎車市場已經低迷已久，和泰車的Altis推出，就引起喜歡開轎車的買盤開始進場換車；RAV4更是進口車品牌、國產車的車價，最主要鎖定喜好休閒的消費者市場。

現在推出LEXUS的RX車款，更是LEXUS銷售主力車款，全新智動駕駛輔助系統，再加上引入導入6人座車型，所以市場反應非常熱絡。

19日推出LEXUSRX車款更是LEXUS銷售主力車款。 圖／業者提供
19日推出LEXUSRX車款更是LEXUS銷售主力車款。 圖／業者提供
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神車Altis推出後和泰車銷售一路衝高。 圖／業者提供
神車Altis推出後和泰車銷售一路衝高。 圖／業者提供
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