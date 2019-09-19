資產誘人 南港幫股價近月攀高

2019-09-19 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



在台北東區門戶計畫題材下，包括國產實業（2504）及南港輪胎（2101）近年來積極活化手中資產，由於持有年代久遠，潛在開發獲利不俗，近月來的股價逐步攀高。同樣擁有土地的國揚（2505）、興富發（2542）、潤泰創新（9945）等建商與宜進（1457）、台肥（1722）預料也都將受惠。

在政府主導開發下，南港商辦、會展需求蓬勃，潛在開發利益大，南港輪胎「世界明珠」、國產南港基地開發案率先向前邁大步，今、明兩年進入實質開發階段。

台肥南港C2開發案規劃觀光飯店、商辦大樓，預計建造20多層的大樓，目前已動工，預計2022年陸續完成。加工絲廠宜進（1457），2017年取得南港區玉成段千坪土地，今年再與子公司光明絲織、大田國際開發加碼投資1.8億元，連同土地取得成本19.7億元，總投資金額超過20億元；該案規劃地上15層樓高，地下三層建築，預計2020年動工。

建商部分，潤泰創新去年取得「南港之心」公辦都更案，佔地7,879坪，全案規劃有會展中心、商場、辦公室、住宅等項目，另打造交通轉運站，總投資金額超過300億元，創公辦都更規模最大，預計2026年完工。

國揚持股四成與工信（5521）等廠商合作的「大南港案」，去（2018）年已經完成地目變更，扣除捐地後，可開發面積約7,600坪左右，確定對外銷售。興富發2016年砸下24.66億元，買下南港中視大樓旁千坪土地及建上物，規劃要做精緻小宅，據悉目前仍在走都更程序。