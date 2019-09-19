華映聲請破產 大同再受重擊

華映昨（18）日召開董事會，由於公司資產不足抵償負債，且眾多債權人聲請法院強制執行土地、建物、設備等各項資產，華映已無法繼續生產、營運，公司決議將向法院聲請宣告破產，好讓員工及各債權人能依法律規定公平受償。 華映昨日召開董事會決議，將向法院聲請宣告破產。 本報系資料庫 分享 facebook

華映母公司大同昨晚赴證交所發布以上重訊。大同發言人彭文傑表示，華映董事會向法院聲請破產，後續相關債務，若法院准許會依照破產程序來走，大同是股東也是債權人，在合法範圍內，將盡力協助。

華映財務長黃世昌表示， 由於華映所有的動產（含有較高價值且未為任何債權擔保的面板六代生產線設備）及不動產，17日突遭新應材等多家供應商以無擔保債權執行扣押查封程序，華映欲自行處分資產優先清償勞工債權（含9月10月薪資及資遣費優惠退休金等）在法律上遭遇重大阻礙。

黃世昌說，由於公司資產已不足抵償負債，加上已取得執行名義眾多債權人，競相聲請法院強制執行公司各項資產，欲自行處分資產優先清償勞工債權，在法律上遭遇重大阻礙，為使員工及債權人能依法公平受償，董事會決議撤回重整聲請再抗告，依法向法院聲請破產。

黃世昌指出，雖然勞工債權受償順序與第一順位抵押權相同，但若放任無擔保債權人逐一執行拍賣各項資產，勞工需分別取得執行名義（調解紀錄或支付命令、確定判決等）向法院聲明參與分配，造成勞工行使權利極大不便。

因此，董事會決議向法院聲請破產，將所有債權集中以破產程序變價分配，勞工亦能夠持大量解僱協議成立的協議書為執行名義，在破產程序向法院選任之破產管理人聲明優先分配資產變價所得金錢，清償勞工債權。