聚陽低檔見買盤 儒鴻股價重返400元關卡

2019-09-18 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



儒鴻（1476）今（18）日股價上漲，盤中來到404.5元，重新站回400元關卡，漲幅近2%；聚陽今年除息後，股價持續向下探底，目前在相對低檔，今日在逢低買盤承接下，來到176元，漲幅逾3%。

紡織雙雄儒鴻、聚陽拼產能，儒鴻揮軍印尼，敲定未來三年將砸下52.7億元在當地展開三階段擴廠計畫，聚陽明年擴廠則以越南、印尼為主，包括今年發生火災的北越廠計畫重建，將在明年上半年重啟，另也將擴大印尼廠規模。

儒鴻董事會通過投資印尼織布成衣一貫廠投資案，總投資金額為52.7億元，新廠規劃擴增成衣每月200萬件、織布每月100萬公斤，以今年的產能計算，成衣和織布產能擴增幅度分別達20%、7％。

法人表示，儒鴻的印尼投資案可望有生產風險分散的好處，主要是越南目前已面臨工資高漲與招工不易等問題，轉進印尼一方面有利撙節人事成本，另一方面印尼紡織產業鏈完整又有優惠稅率等優勢，將帶來正面效益，印尼廠並有利儒鴻擴大生產規模以滿足產能需求。

另就基本面來看，儒鴻主要客戶Lululemon與NIKE今、明年展望皆佳，其中Lululemon今年的訂單預計成長兩成，明年需求持續看旺，而NIKE今年下半年訂單預計也有雙位數成長，明年成長又可望優於今年。

法人表示，儒鴻第4季可望受惠下游客戶需求提升，以及中美貿易轉單效益而轉強。

聚陽因市場疑慮越南廠火災事件影響下半年營運增長動能，造成股價除息以來直直落。

法人表示，聚陽今年成長動能主要來自客戶GU、Walmart、Target等，聚陽今年的產品組合佳，有利毛利率提升，中長線來看，聚陽近年產能穩定擴充亦有助擴大營運規模與因應接單持續成長需求。