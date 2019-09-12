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不只水泥 台泥兩隻金雞母上半年獲利亮眼

2019-09-12 12:04經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

受惠散裝航運景氣復甦，以及煤價走跌，台泥（1101）轉投資金雞母達和航運、和平電廠，今年上半年獲利年增超過一倍，貢獻度大增。看好未來幾年散裝航運景氣，達和航運更新船隻，11日公告購買新造散裝貨船2+1艘，總投資金額超過1億美元（約新台幣33億元），其中兩艘預定2021年交船；台泥今（12）日盤中小漲，三大法人9月以來買超逾萬張。

上半年是傳統淡季，今年雨季又較長，台泥此前指出，水泥本業獲利僅略為增加，但受惠和平電廠等轉投資收入增加，使稅後純益增加。

在各項轉投資當中，在國際煤價走跌下，和平電廠上半年獲利18.63億元，年增1.7倍，台泥持股59.5%，認列11.08億元；達和航運則獲利2.05億元，年增1.1倍，台泥持股64.79%，認列1.32億元。

散裝航運景氣近兩年復甦，在環保法規趨嚴下，達和航運加速淘汰舊船，把握市場機會。

繼今年增加3艘新船外，達和航運昨日董事會決議通過購買新造散裝貨船2+1艘，委託日商打造，每艘叫價3,500萬美元（約新台幣11億元），為7、8萬噸級，公司稱未來不僅可自用，載運煤炭、船隻運輸等，也可以進行船隻租賃，提高營收成長。

台泥表示，兩艘新船已經確定下來，第3艘為選擇權，依合約規定須在9月30日前執行，該批新船目前暫定2021年至2022年交貨。

台泥新台幣電廠水泥股散裝船
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