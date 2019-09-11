三商家購邱光隆：美廉社持續設點 預計明年送件上市

2019-09-11 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



三商家購旗下之連鎖社區型民生消費零售通路「美廉社」今年9月破700家門市，今（11）日宣布再推「友善回饋店」，位於樹林，促40萬件下架品重生。三商家購總經理邱光隆表示，今年下半年業績一定會比上半年好，並會持續開店，至於還會再展幾家，則無法預估，因希望就近招募人力，但不見得能與店點配合；至於上市計畫，他則說，預計於明年送件。

三商家購今年8月營收10.95億元，年減0.69％；前八個月累計營收80.7億元，年增2％。

他提到，現在店數超過700家，店仍會持續開，只是人與地點無法媒合，主要是因店鋪多數開到晚間12點，所以希望就近招募人力，今年中南部則會開較多店；他也説，店鋪營業時間絕對不會經營24小時，因店鋪營業是與鄰里作息相關，目前南部則有營業至晚間11點的店舖。

今年中元檔期持平，邱光隆説，受到天氣影響，該熱的天氣不熱，尤其中南部7至8月經常下雨，不過北部則有不錯業績。

另外，美廉社深入商辦大樓，首推無人架構超市「美廉便利貨架」，已經有14個點，目前都與策略夥伴合作設點，預計在明年第1季對外公開。

美廉社不同於其他通路，店面較小，貨架數也相對精簡，商品上架陳列空間不及其他零售通路來的，為了選出更符合時宜的商品給消費者，不論是市場銷售反應不佳、新品上市，原有商品、或熱賣商品，都有可能計畫性下架。且退貨過程中，商品的品質和狀態也會因為搬運和運送流程，讓價值耗損殆盡，就得面臨報廢命運，一年報廢數量，將近50萬件。

為避免商品浪費最終下架退貨以及丟棄，美廉社前年便實施不退貨政策，並於今年7月在新北市土城區、嘉義市西區、新竹縣芎林鄉三地，正式開立「友善回饋店」專門店型。讓這些面臨下架的商品及時被集中，平均每個月就有40項商品計畫性下架進入友善回饋店，以最低約3折促銷價格販售，讓消費者用更優惠的價格取得自己與家人的所需，鼓勵不浪費，使資源永續循環。