親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

聯合報頭版登小三照太詭異？傳正宮搭機離台「心意已決」

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

三商家購邱光隆：美廉社持續設點 預計明年送件上市

2019-09-11 13:45經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

三商家購旗下之連鎖社區型民生消費零售通路「美廉社」今年9月破700家門市，今（11）日宣布再推「友善回饋店」，位於樹林，促40萬件下架品重生。三商家購總經理邱光隆表示，今年下半年業績一定會比上半年好，並會持續開店，至於還會再展幾家，則無法預估，因希望就近招募人力，但不見得能與店點配合；至於上市計畫，他則說，預計於明年送件。

三商家購今年8月營收10.95億元，年減0.69％；前八個月累計營收80.7億元，年增2％。

他提到，現在店數超過700家，店仍會持續開，只是人與地點無法媒合，主要是因店鋪多數開到晚間12點，所以希望就近招募人力，今年中南部則會開較多店；他也説，店鋪營業時間絕對不會經營24小時，因店鋪營業是與鄰里作息相關，目前南部則有營業至晚間11點的店舖。

今年中元檔期持平，邱光隆説，受到天氣影響，該熱的天氣不熱，尤其中南部7至8月經常下雨，不過北部則有不錯業績。

另外，美廉社深入商辦大樓，首推無人架構超市「美廉便利貨架」，已經有14個點，目前都與策略夥伴合作設點，預計在明年第1季對外公開。

美廉社不同於其他通路，店面較小，貨架數也相對精簡，商品上架陳列空間不及其他零售通路來的，為了選出更符合時宜的商品給消費者，不論是市場銷售反應不佳、新品上市，原有商品、或熱賣商品，都有可能計畫性下架。且退貨過程中，商品的品質和狀態也會因為搬運和運送流程，讓價值耗損殆盡，就得面臨報廢命運，一年報廢數量，將近50萬件。

為避免商品浪費最終下架退貨以及丟棄，美廉社前年便實施不退貨政策，並於今年7月在新北市土城區、嘉義市西區、新竹縣芎林鄉三地，正式開立「友善回饋店」專門店型。讓這些面臨下架的商品及時被集中，平均每個月就有40項商品計畫性下架進入友善回饋店，以最低約3折促銷價格販售，讓消費者用更優惠的價格取得自己與家人的所需，鼓勵不浪費，使資源永續循環。

目前一個月來，已讓3萬件商品集中到友善回饋店，民眾反應熱烈，也成功帶動門市2成的業績，估計每年可減少近40萬件商品，美廉社友善回饋店，讓資源共享，環境共好，期盼消費者攜手維護環境不浪費。

美廉社再推出位於樹林的「友善回饋店」，今（11）日正式開幕。美廉社／提供
美廉社再推出位於樹林的「友善回饋店」，今（11）日正式開幕。美廉社／提供
分享
三商家購總經理邱光隆今（11）日出席位於美廉社樹林「友善回饋店」。記者何秀玲／攝...
三商家購總經理邱光隆今（11）日出席位於美廉社樹林「友善回饋店」。記者何秀玲／攝影
分享
美廉社再推出位於樹林的「友善回饋店」，今（11）日正式開幕。美廉社／提供
美廉社再推出位於樹林的「友善回饋店」，今（11）日正式開幕。美廉社／提供
分享

營收
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

大陸營收不如預期 美食重挫

2019-09-11 14:38

8月營收創高 水泥股信大走強

2019-09-11 14:38

路線延伸屏東 台灣高鐵股價續跌

2019-09-11 11:45

寶成8月營收 歷史同期新高

2019-09-11 00:20

8月營收／味全增4％ 強打品牌

2019-09-11 00:20

柏文8月營收創高 後市旺

2019-09-10 23:30

中石化突圍 多角經營

2019-09-10 23:30

8月營收／日友+45％ 可寧衛-16％

2019-09-10 23:26

8月營收／富邦媒+25％ 動能強

2019-09-10 23:26

中鋼8月合併營收年減8％ 減幅收歛

2019-09-10 23:26

統一小金雞給力 業績攀峰

2019-09-10 23:23

長榮航三力加持 8月營收高飛

2019-09-10 23:21

富邦媒8月營收42.6億元、年增25.7% 再創同期新高

2019-09-10 15:47

8月營收／聲寶年增6.1% 三洋電年增4.1%

2019-09-10 14:37

8月營收／淘帝創歷年同期新高

2019-09-10 14:37

航太精兵 駐龍精密掛牌漲17%

2019-09-10 14:37

麗豐8月營收3.71億元 月增2.32％

2019-09-10 12:57
看更多

熱門文章

台股跌不悲觀 外資喊買這九大高價股

2019-09-10 15:47

一個月大漲三成 法人惦惦買的「人氣匯聚」概念股

2019-09-11 13:45

大同股票現異常放空借券 股東怒：令人瞠目結舌

2019-09-10 20:07

緯創、鴻海 法人搶買

2019-09-11 00:50

金控前八月 獲利2,732億

2019-09-10 23:39

選前存股 挑龍頭金控與金融ETF穩當當

2019-09-11 11:57

十大營收成長股 外資喊進又加碼

2019-09-10 19:43

十檔營運雙成長 大盤主流

2019-09-11 00:50

台積電營收衝破千億元 再創單月新高

2019-09-11 00:23

外資青睞股 聚焦

2019-09-11 00:49

南山前八月 大賺347億

2019-09-10 23:36

雲端、工具機 兩大外資挺

2019-09-10 23:33

連三月創高族群 錢景俏

2019-09-11 00:48

聯茂、貿聯目標價 高盛喊178元、280元

2019-09-11 01:56

中華電 8月重返電信EPS王

2019-09-10 23:24

法人鍾愛股 領漲抗跌

2019-09-10 19:26

法人鍾愛股 領漲抗跌

2019-09-10 23:33

長榮航三力加持 8月營收高飛

2019-09-10 23:21

聯發科營收旺 攀11月高點

2019-09-10 23:38

日月光 衝合併以來新高

2019-09-11 00:10

iPhone11價格有驚喜 蘋概股終於來電

2019-09-11 09:55

股息入帳高峰已過 國泰金前八個月EPS 3.56元排第二

2019-09-10 17:19

第一金投顧董座：中秋節後台股行情上看10,900點

2019-09-10 18:13

可成很「匯」賺 8月匯兌收益進帳10億元

2019-09-10 19:00

美銀「兩手策略」 買進大立光

2019-09-10 23:32

可成8月獲利 大增60％

2019-09-10 23:27

台積電8月營收飆新高 股價卻開高走低

2019-09-11 10:48

路線延伸屏東 台灣高鐵股價續跌

2019-09-11 11:45

5G研發大樓正式啟用 聯發科5G進入戰鬥位置

2019-09-11 12:18

OPPO秀新機 聯發科樂

2019-09-10 23:27

中壽前8月每股賺2.97元 股價淨值比僅0.8倍

2019-09-10 19:03

宏捷科 7月每股賺0.27元

2019-09-10 23:30

新iPhone升級不加價 法人：蘋概股利空出盡

2019-09-11 13:19

光磊現金減資15% 今起暫停交易

2019-09-11 11:54

廣達 8月營收大增一成

2019-09-10 23:27

興櫃餐飲「乾杯」再創佳績 8月合併營收達2.94億元

2019-09-10 20:56

中石化突圍 多角經營

2019-09-10 23:30

南山人壽8月與累計獲利 奪壽險雙冠王

2019-09-10 19:20

全民權證／建榮 挑價內外15％

2019-09-10 23:36

華邦電股價緩步回升 可望挑戰今年高點

2019-09-11 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top