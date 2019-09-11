中國營收不如預期 美食-KY股價重挫

2019-09-11 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美食-KY（2723）8月份合併營收寫下今年次高表現，不過，較去年同期下滑1.1%，主要是大陸市場8月份整體營收仍較去年同期減少。由於大陸市場表現不如預期，美食-KY今日股價重摔，盤中來到138.5元，跌幅逾4%，直逼今年以來低點。並拖累上市觀光類股指數盤中下跌逾1%。不過，王品（2727）、瓦城（2729）則反應8月營收表現，股價力守紅盤。

美食-KY表示，儘管大陸市場8月份整體營收仍較去年同期略減，但中下旬的同店營收已回到正成長，顯示今年以來一系列的全新產品及行銷推廣策略，持續發揮累加效果，帶動線上及線下消費者回流。產品開發方面，7月份於福建、四川推出的獨家冷飲杯型，8月初陸續在各地門市推出。

王品8月合併營收為16.1億元，月增18.33%、年增3.31 %。其中，台灣事業群表現亮眼，受惠「王品集團」品牌力大幅提升、且8月多個假期，帶動消費者聚餐意願，雖然下旬遭逢連日大雨，但王品台灣事業群仍締造單月營收9.8億元的佳績，月增19.69%，同樣創下四年來的新高紀錄。大陸事業群雖然受到中美貿易戰影響，8月營收為6.3億元，較7月成長16.28%，其中王品、西堤兩個主力品牌，同店銷售持續成長。

瓦城8月適逢觀光餐飲旺季，憑藉暑期消費高峰以及展店效益延燒，推升集團上月營收達4.78億，月增11.01%、年增16.65%，並寫下同期新高佳績。公司表示，年底前既有品牌與新創品牌齊發，可望帶動全年營收續揚登新峰。