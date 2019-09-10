麗豐8月營收3.71億元 月增2.32％

2019-09-10 12:57 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



麗豐（4137）公布 2019年8月合併營收3.71 億元，較上月成長 2.32％，累計1~8月合併營收達 31.88億元，較去年同期成長 11.84％，主要是受惠於主營美容連鎖通路「克麗緹娜」在大陸地區持續穩定成長貢獻所致，若以功能性貨幣人民幣表達，麗豐-KY 的1~8月合併營收較去年同期之成長為 13.52％。

麗豐-KY 表示，今年中國的總體經濟成長放緩，但是麗豐-KY 旗下的主營通路「克麗緹娜」無論在拓展加盟店、單店營收提升等表現上，均維持穩定發展的態勢，這是推進麗豐-KY 合併營收規模穩健擴大的主要原因。

目前克麗緹娜截至 8 月底全球總加盟店已達到 4,831 家，其中在大陸地區就達到4,489 家，表示消費者對於美容的合理性需求是較不受總體經濟趨緩所影響，因此公司仍持續進行拓增加盟店的招商活動，預計 9 月起將前進雲南昆明、山西太原等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，期望在接下來的換季保養需求、民生消費旺季帶動下，挹注麗豐-KY 今年整體營運再創高峰，且對於逐季成長的態勢仍保持樂觀。

麗豐-KY 進一步表示，為成就集團專屬的「美業產業鏈」，依託既有通路「克麗緹娜」優勢擴增服務項目，目前麗豐-KY 旗下的醫美品牌「雅樸麗德」於北京醫美診所已穩定營運，公司規劃將在今年第四季及明年初，陸續再開設二家全科診所（上海、南京各一家）及三家醫美診所（上海二家、南京一家）。

展望2019年下半年，麗豐-KY 受到季節性的影響7、8月營收表現平穩，但公司藉由增加產品種類及調整服務課程來維持單店營運的發展，近期「舒源肌活套組」正式上市，並推出舒源肌活精華液與舒源肌活水凝膜兩大產品。

麗豐-KY 表示，接下來的營運將受到秋冬換季保養需求及新店出貨效益顯現而穩定推升，公司將適時的推出促銷活動及廣告宣傳，對於全年的營運成果逐季穩健成長保持樂觀的信心。