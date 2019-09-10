淘帝-KY 8月營收創高 結盟上海創創文化成立淘帝商學院

2019-09-10 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



淘帝-KY（2929）今（10）日公布8月合併營收達4.91億元，改寫歷年同期新高記錄，並較去年同期成長8.09％。累計1~8月合併營收40.79億元，較去年同期成長9.24％。

淘帝-KY表示，8月與專業營銷機構上海創創文化達成戰略合作並成立「淘帝商學院 」，主要看準其多年耕耘新零售營銷的專業，將有助淘帝-KY旗下雙品牌營銷更上層樓。

淘帝-KY表示，因應快時尚風格崛起，旗下TOPBI品牌8月底於福州總部舉行2020年春夏新品品鑑會，以「夢的密碼」為出發，將潮酷、運動、海洋、度假等元素完美融入服飾中。

此外，針對電商領域銷售具有銷售範圍廣、銷售量體大、且流行敏感度高等特性，亦計畫於下半年將推出全面聚焦電商市場的Mini Topbi品牌，以滿足線上代理商擴大線上銷售需求，在實體門市方面，則計畫推出第八代終端視覺形象店。

淘帝-KY表示，看好中國童裝市場將優於整體服裝產業的成長，第3季推出全新第八代視覺形象門市，凸顯TOPBI品牌簡約輕時尚風格，貼近九零後年輕父母的審美學，也透過督導定期輔導機制強化各銷售據點體驗式消費服務，另一方面，下半年推出聚焦電商領域的Mini Topbi品牌，鎖定80公分至120公司小童童裝產品，採取接單式生產模式，以達線上及線下通路有效「差異化」銷售區隔。