親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香蕉、鋼彈與養樂多：台灣核廢爭議的話術迷陣

男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

外資力挺 華新價量齊揚

2019-09-10 10:36經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

因上半年出售認列南京有色金屬，認列金額減少等因素，華新（1605）8月單月營收為96.57億元，年減40.25%；今年1到8月累計營收938.4億元，年減30.17%。不過，華新近期價量俱揚，外資連兩日買進，今（10）日早盤漲幅1%，盤中成交量破萬張。

不鏽鋼事業方面，華新表示，受印尼青山鋼廠低價影響，今年來出貨雖穩定，售價上仍有價格壓力，下半年營運審慎以待，將持續朝高階、特殊用途不鏽鋼來因應。華新近年投資重心擺在中國大陸煙台廠，投資金額累計65億元。

華新營收

相關新聞

上月業績／雲品+88% 多角化奏效

2019-09-09 23:28

上月業績／國光+49% 擴產衝營運

2019-09-09 23:28

正隆攻都更 獲利進補

2019-09-09 23:26

中鋼挺下游 推優惠專案

2019-09-09 23:25

研華 9月營收攻頂

2019-09-09 23:24

英業達8月營收月減1.6％ 本季全年單季高峰

2019-09-09 17:12

合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％

2019-09-09 17:03

華碩8月回溫 營收年增5.1％

2019-09-09 16:14

友達8月合併營收241億 月增9.5％、年減13.2％

2019-09-09 15:19

下半年看旺 零壹股價登近3年新高

2019-09-09 14:33

罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元

2019-09-09 10:39
看更多

熱門文章

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

2019-09-09 19:39

中信金控8月大賺64億 這個引擎貢獻大

2019-09-09 19:21

十大創高強勢股 台灣50、金融股上榜

2019-09-09 19:40

營收雙增 15檔個股法人攬牢牢

2019-09-09 14:33

面板三雄揭曉8月營收 友達、群創較7月成長

2019-09-09 16:18

合庫金前八月大賺117.86億元 年增5.23％

2019-09-09 17:03

台股輪動金融族群當紅 六檔擠進外資買超前十大

2019-09-10 00:12

富邦金前八月每股盈餘4.58元 續居金控冠軍

2019-09-09 19:11

股價創高十強 人氣旺

2019-09-09 23:31

友達ADSs將在紐交所下市 轉至美國櫃買市場交易

2019-09-09 19:10

外資回頭示愛 金融股行情甜蜜

2019-09-09 14:33

玉晶光大咬蘋果單 8月營收創歷史新高

2019-09-09 17:19

大立光錢景 外資多空論戰

2019-09-09 23:33

50檔8月營收創新高股 法人買單追捧這幾檔

2019-09-09 12:31

新iPhone拉貨動能強 玉晶光8月營收大增43%

2019-09-10 00:32

面板3雄8月營收 回溫有夢

2019-09-09 14:33

波音供應鏈 出貨看升

2019-09-09 23:31

聯發科P22晶片 傳打入三星A系列供應鏈

2019-09-09 14:35

智易-19% 明泰+4%

2019-09-09 23:22

傳產補漲 資金卡位

2019-09-09 23:31

台灣高鐵南延屏東 股價不領情早盤跌逾2%

2019-09-10 09:31

這一波…大盤市值增1.5兆

2019-09-10 00:10

iPhone新機發表前外資唱衰 蘋概股軟腳

2019-09-10 11:01

正隆攻都更 獲利進補

2019-09-09 23:26

昇達科-15% 璟德持平

2019-09-09 23:22

汽車零組件今年來3強 永彰續嗆

2019-09-09 14:33

晶電、隆達、聯嘉 業績增溫

2019-09-09 23:22

波音737MAX迎來復飛曙光 駐龍、漢翔等受惠

2019-09-09 12:58

微星 單月營收 躍增16%

2019-09-09 23:26

緯軟8月營收月減5.42％ 產業前景偏審慎

2019-09-09 16:31

友達8月合併營收241億 月增9.5％、年減13.2％

2019-09-09 15:19

台股持續盤堅 上漲20.5點收10,801

2019-09-09 13:55

華碩、宏碁 營收兩位數成長

2019-09-09 23:25

台積電、鴻海 四檔放閃

2019-09-09 23:36

下半年看旺 零壹股價登近3年新高

2019-09-09 14:33

調查：七成台灣投資人預期 半年內增持優質高息股

2019-09-09 19:36

健鼎8月營收 攀高峰

2019-09-09 23:24

營運回穩 華孚急攻漲停

2019-09-09 14:33

9月新單報到 智崴營運加速

2019-09-09 14:35

仁寶-5% 英業達-1.6%

2019-09-09 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top