外資力挺 華新價量齊揚

2019-09-10 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



因上半年出售認列南京有色金屬，認列金額減少等因素，華新（1605）8月單月營收為96.57億元，年減40.25%；今年1到8月累計營收938.4億元，年減30.17%。不過，華新近期價量俱揚，外資連兩日買進，今（10）日早盤漲幅1%，盤中成交量破萬張。

不鏽鋼事業方面，華新表示，受印尼青山鋼廠低價影響，今年來出貨雖穩定，售價上仍有價格壓力，下半年營運審慎以待，將持續朝高階、特殊用途不鏽鋼來因應。華新近年投資重心擺在中國大陸煙台廠，投資金額累計65億元。