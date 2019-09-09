喬山8月營收22.2億年增16％ 喜迎旺季來臨

2019-09-09 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



喬山健康科技（1736）喜迎旺季來臨，今（9）日公布8月營收22.22億元，月增20.5%、年增15.6%，再創歷史同期新高；累計前八月營收150.11億元，較去年同期成長20.8%。

喬山指出，隨著健身器材需求旺季來臨，預期下半年營運可延續往年趨勢，逐季攀升，並於第4季達到最高峰。

喬山表示，為滿足成長所需，今年工廠早已啟動旺季計畫，預計後半年出貨可較往年更順暢。另外，越南廠及台灣廠擴產進度順利，將分別於今年底及明年第2季完工投產。

法人說，今年上半年喬山營收成長已高於競爭對手，加上新產能到位及新產品上市，整體營運如虎添翼，預料可再逐步擴大市占率。

另因應運動風潮，喬山旗下Matrix將於明年推出全新改款的電動跑步機，以及發展互動與線上課程系列產品，將有助搶攻市場大餅，持續擴大全球市占。

喬山受惠全球健康概念抬頭、品牌力上升，第2季淡季獲利逆勢上揚，稅後純益2.2億元，每股純益0.73元；累計上半年稅後純益2.5億元，每股純益0.82元。

法人指出，由於全球健身房擴展快速及運動人口增加，帶動運動健身器材需求，下半年進入出貨旺季，營收將逐月成長，今年全年營收可望成長二位數，每股稅後純益上看3.5元至4元。