廷鑫取得製造業藥商許可執照 股價攻頂

2019-09-09 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



鋁合金大廠廷鑫（2358）積極進行跨業轉型，其開發的鎂合金生醫植入材已在8月於成大醫院展開人體試驗計畫，公司亦進駐高雄路竹科學園區，取得工廠登記證與製造業藥商許可執照，廷鑫將於2020年開發製造可降解新式鎂合金骨板，搭配鎂合金骨釘可完成一系列鎂醫材產品。廷鑫今日在利多題材發酵下，盤中股價一度攻頂，來到16.2元。

廷鑫表示，公司開發出鎂合金生醫植入材是目前全國唯一的鎂醫材，並已取得四項發明專利。於國家動物中心完成豬隻試驗後，人體試驗計畫已在8月於成大醫院展開實行。後續公司並將做全球智財專利布局，在新穎醫材市場注入新能量。

此外，廷鑫也成功申請通過進駐路科園區，於今年8月取得工廠登記證，9月取得製造業藥商許可執照，並在國際期刊上發表鎂醫材。在成功大學材料系與醫學院的跨領域整合協助下，將於2020年開發製造可降解新式鎂合金骨板。由於公司已取得藥商登記證，完成人體試驗後，將可立即上市販售，貢獻營收。

廷鑫今年受美中貿易戰波及，影響半年報表現，上半年歸屬母公司稅後淨損1,524萬元，每股稅後虧損為0.16元。不過，公司積極轉型，除了與工研院、成大成功合作開發完成鎂合金醫材「鎂骨釘」可望開花結果，新產品鋁合金扣件材料，規劃今年取得IATF 16949認證，布局汽車供應鏈市場，下半年亦有機會進入量產。