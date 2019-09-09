永彰上半年虧損 股價仍創波段新高

2019-09-09 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



車用零組件族群股價漲幅中，永彰（4523）因8月營收走高，近三個營業日股價一路衝高，上周五攻上漲停後，今天早盤一度來到17.75元，寫下今年4月19日以來新高。不過法人認為，國內的車市不佳，永彰主要以供應國內車廠為主，8月營收走高只是靠機電專案營收入帳拉高營收，屬短期性的現像，長期股價表現還必須要有本業獲利來支撐。

根據市場專家指出，永彰今年的股價表現是有點特別，今年3月15日開始成交量開始升溫，股價由11.75元一路往上衝高，4月19日來到19.95元，買進張數較多的前五大券商為土銀-新竹、國票台中、合庫證券、元大-新竹經國及兆豐新竹，這五家就占總成交比重29%。

今年OEM汽車的市況沒有特別好，永彰8月營收9005萬元，較上月增加12.35%、年增率67.17%，並不是因為車市好轉營收攀升，主要是機電相關事業的專案完成入帳，根據資料統計永彰汽車空調仍占營收近66%、電機產品占34%，還是要國產車銷售量增加，對於永彰來說才會有正面效益。

而且更特別的，以今年以來車用零組件的表現來看，永彰的漲幅居零組件第二名，如果以獲利表現來看，汽車零組件漲幅前10名的公司當中，只有永彰是上半年虧損的，每股稅後虧損1.28元，今年的股價走勢也讓市場覺得很特別。

永彰是永大的子公司之一，產品也跟母公司永大區隔，公司產品主要為汽車空調產品，以OEM市場為主，主要出貨給國內車廠裕隆集團、中華車及供應福特國產車；車用電子主要客戶為裕隆集團；隨著國內車市今年進口車當道，供應國內OEM市場為主的業者營運表現都不好。

國內8月車市總領牌數2.39萬台，年減8%，進口車單月市占率一舉衝上54%，國產車跟進口車的銷售交叉後，已經出現進口車突破五成市占局面，其實熟悉汽車業界的專家就表示，進口車銷售一直成長對於國內汽車產業的發展非常不利，汽車一直是全球各國的火車頭工業，將牽動上百種的零組件產業供應。