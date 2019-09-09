罷工衝擊！華航上半年虧損6.9億元 長榮獲利大減14億元

2019-09-09 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部民航局公布最新國籍航空上半年營運概況，兩大航空龍頭華航、長榮因2月與6月分別發生罷工事件，營收大幅減少，其中華航上半年虧損近6.9億元，長榮上半年獲利19.4億元，但較去年同期獲利金額大幅減少了14億元，由於長榮罷工事件延續到7月，預期第3季營收也會受到衝擊。

據民航局公布的國籍航空公司營收概況顯示，華航第1季虧損金額有2.4億餘元，第2季虧損金額擴大，上半年累積虧損達6.8億餘元，為七家固定翼航空公司虧損金額最大的業者。

長榮今年第1季獲利19.1億元，較去年同期增加近4.9億元，為國籍航空最賺錢的公司，但第2季（6月底）發生空服員罷工事件，6月營收與去年同期相比負成長17.4%，所幸4、5月分營收均為正成長，故第2季累積營收仍有小幅獲利，合計上半年獲利金額達19.4億元。

而長榮子公司立榮航空上半年的表現也頗佳，獲利有4.7億元，較去年同期微幅增加2,300萬元。

華航兩家子公司表現也不差，華信航空上半年獲利約5,569萬元，較去年同期虧損2,048萬元，營運明顯好轉；而我唯一的廉價航空台灣虎航，今年上半年獲利近4.7億元，較去年同期的6.7億元減少2億元。

近兩年積極引進ATR客機，搶攻國內航線市場的遠東航空，今年上半年獲利金額有4,439.2萬元，比去年同期虧損7,352萬餘元，表現亮眼。