接單穩、離岸風電Q3認列 世紀鋼營運看法樂觀

2019-09-06 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



世紀鋼（9958）近年簽下多家離岸風電水下基礎合約，預計第3季開始認列營收。在離岸風電題材發酵下，推升世紀鋼近日股價走高，今（6）日早盤漲幅逾1%；今年除部分廠商擴產需求外，有關離岸、陸域等風電投資也在增加，公司稱今年鋼構接單穩，全年營運看法相對樂觀。

世紀鋼表示，按交貨日程，預定明年第4季離岸風電相關建設廠品陸續出貨完畢。其中負責生產零附件半成品的桃園廠已進行產能調整，風電產能約佔二到三成；後續依照交貨時間，產能配比來還會再調整。